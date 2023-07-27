Trường Giang lần đầu tiết lộ thời gian dự sinh của bà xã, vô tình để lộ giới tính của nhóc tì!

Hậu trường 27/07/2023 12:03

Trường Giang chia sẻ về cung hoàng đạo của con thứ 2, khán giả biết luôn thời gian dự sinh của Nhã Phương.

Trường Giang và Nhã Phương là một trong những cặp vợ chồng sao Việt nhận được nhiều sự qua tâm và yêu mến của khán giả. Vừa qua, đúng dịp sinh nhật 40 tuổi của Trường Giang, Nhã Phương đã bất ngờ thông báo "tin vui" sắp có thành viên mới khiến nam diễn viên vỡ òa hạnh phúc.

Trong đoạn clip ghi lại biểu cảm của Trường Giang khi nhận được tin vui, Nhã Phương có chia sẻ: "Từ lúc nhận tin, hai cha con cứ nói mãi về thành viên mới trong gia đình. Đến lúc Phương phải nhắc nhiều lần mới chịu về phòng đi ngủ".

Trường Giang lần đầu tiết lộ thời gian dự sinh của bà xã, vô tình để lộ giới tính của nhóc tì! - Ảnh 1
 Vừa qua, đúng dịp sinh nhật 40 tuổi của Trường Giang, Nhã Phương đã bất ngờ thông báo "tin vui" sắp có thành viên mới khiến nam diễn viên vỡ òa hạnh phúc

Cho đến mới đây, trong đoạn clip hậu trường của Hành trình rực rỡ, Trường Giang lần đầu hé lộ thêm thông tin về nhóc tì sắp chào đời. Cụ thể, nam diễn viên nhận được quà tặng từ người hâm mộ là 2 con chuồn chuồn thủ công. Anh đã phấn khích muốn mang về nhà làm quà tặng cho con gái Destiny chuồn chuồn màu hồng, riêng chuồn chuồn màu xanh anh muốn để dành cho con thứ 2. 

Trường Giang lần đầu tiết lộ thời gian dự sinh của bà xã, vô tình để lộ giới tính của nhóc tì! - Ảnh 2
Chia sẻ với Isaac và Đức Phúc, Trường Giang tiết lộ: "Con anh cung Thiên Bình"

Chia sẻ với Isaac và Đức Phúc, Trường Giang tiết lộ: "Con anh cung Thiên Bình". Điều này vô tình tiết lộ thời gian dự kiến sinh của Nhã Phương. Theo đó, cung Thiên Bình sẽ là những người sinh trong khoảng thời gian từ 23/9 đến 23/10. Như vậy, Nhã Phương có thể đang mang thai ở giai đoạn tháng thứ 7 - 8 của thai kì. Ngoài ra, chi tiết Trường Giang muốn tặng chuồn chuồn màu xanh cho nhóc tì thứ 2 cũng khiến dân tình đồn đoán giới tính của em bé sắp chào đời là con trai.

Trường Giang lần đầu tiết lộ thời gian dự sinh của bà xã, vô tình để lộ giới tính của nhóc tì! - Ảnh 3
Theo đó, cung Thiên Bình sẽ là những người sinh trong khoảng thời gian từ 23/9 đến 23/10. Như vậy, Nhã Phương có thể đang mang thai ở giai đoạn tháng thứ 7 - 8 của thai kì

Trước đó, anh trai Trường Giang cũng để lộ một chi tiết khi hào hứng chúc mừng gia đình em rằng đã có "đủ nếp đủ tẻ", đây là thành ngữ ý chỉ một cặp vợ chồng có con trai và con gái. Không chỉ vậy, khi nói về kế hoạch sinh con, Nhã Phương từng chia sẻ: "Nhã Phương muốn có trai có gái, còn chồng Phương rất là thích con gái, tuy nhiên nói chung là dù trai hay gái cũng được". Điều này càng có cơ sở tin rằng Nhã Phương đang mang bầu bé trai.

Trường Giang lần đầu tiết lộ thời gian dự sinh của bà xã, vô tình để lộ giới tính của nhóc tì! - Ảnh 4
Nhã Phương từng chia sẻ muốn có "đủ nếp đủ tẻ"

Trường Giang - Nhã Phương tổ chức đám cưới vào tháng 9/2018 sau 4 năm công khai yêu nhau. Cả hai nên duyên sau khi cùng tham gia một bộ phim. Đến tháng 1/2020, Trường Giang và Nhã Phương đón con gái đầu lòng.

Trường Giang lần đầu tiết lộ thời gian dự sinh của bà xã, vô tình để lộ giới tính của nhóc tì! - Ảnh 5
Trường Giang - Nhã Phương tổ chức đám cưới vào tháng 9/2018 sau 4 năm công khai yêu nhau. Cả hai nên duyên sau khi cùng tham gia một bộ phim

Dù công việc bận rộn nhưng cặp đối vẫn dành sự ưu tiên đặc biệt cho gia đình. Nam danh hài được khen ngợi tâm lý, khéo léo khi cùng vợ chăm sóc con gái. Trường Giang cũng thừa nhận bản thân đã thay đổi rất nhiều trong lần đầu làm bố: "Con làm cho hai vợ chồng tôi gắn kết với nhau nhiều, biết nhường nhịn nhiều hơn và yêu thương nhau cũng nhiều hơn. Cả hai cũng sắp xếp công việc để chăm con. Tôi khi quay xong show hay làm xong việc đều về nhà luôn, được cái vợ tôi dễ lắm, miễn có gì đưa cô ấy ký tên là được, cái gì cũng là của bà ý. Thực ra hai vợ chồng cũng phải thay nhau chăm con. Ví dụ nếu tôi đi thì vợ sắp xếp ở nhà nhiều và ngược lại. Có con rồi hai vợ chồng thông minh hẳn ra, biết cái gì tốt cái gì không".

 

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