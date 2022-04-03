Trường Giang hiếm hoi chia sẻ về ái nữ, tiết lộ con gái mới 4 tháng rưỡi đã biết gọi 'ba' nhờ cách dạy 'đặc biệt'

Sau cuộc tình đầy ồn ào và sóng gió, Trường Giang và Nhã Phương quyết định cùng nhau nắm tay vào lễ đường và bước vào cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc. Tổ ấm của cặp sao đình đám càng thêm viên mãn khi con gái Destiny chào đời. Từng giấu rất kỹ thông tin và hình ảnh về con gái, nhưng ở hiện tại, Nhã Phương và Trường Giang đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ về con, thậm chí là nhiều lần để lộ mặt nhóc tỳ Destiny khiến dân tình vô cùng thích thú.

Chia sẻ về cách nuôi dạy con, nam danh hài xứ Quảng cho biết, anh đã dành thời gian để trò chuyện ngay từ khi con còn trong bụng mẹ. Cũng theo Trường Giang, nhờ vậy mà sau khi chào đời chỉ mới 4 tháng rưỡi, nhóc tỳ Destiny đã biết gọi ba:

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok, đoạn clip ngắn ghi lại những chia sẻ của Trường Giang về cách nuôi dạy con nhận được sự chú ý. Ông xã Nhã Phương cho biết, cuộc sống khi có con sẽ khác biệt hoàn toàn so với thời độc thân hay mới kết hôn: "Hồi đó tôi cứ nghĩ có con là sẽ dạy mỗi ngày về cách nói chuyện, đi đứng... nhưng khi có con rồi thì tôi không cần phải dạy, bởi cách đối xử của chúng ta dành cho những người xung quanh thì con sẽ thấy".

"Thậm chí khi còn trong bụng mẹ, con của tôi lúc đó chỉ khoảng mấy tháng thôi mà tôi vẫn ngồi nói chuyện với cái bụng. Vợ tôi nói rằng tôi khùng, vợ không tin. Nhưng tôi vẫn cho rằng con sẽ nghe hết nên cứ ngồi cạnh bên và nói: "Ba, ba nè con!".

Vợ tôi thì nói: "Anh làm sao vậy? Con làm gì mà nghe được". Nhưng không, con đã nghe hết. Sau khi sinh ra đời, 4 tháng rưỡi là con đã biết kêu ba, cứ về gặp mặt là con sẽ kêu ba. Cho nên mọi cuộc nói chuyện của mình là con sẽ nghe hết, kể cả việc 2 vợ chồng có cãi nhau hay như thế nào".

Theo nam danh hài, bầu không khí trong gia đình cũng là điều quan trọng với sự phát triển của con cái: "Bầu không khí trong gia đình rất quan trọng. Tôi luôn giao tiếp với con mỗi ngày, chơi đùa, nói chuyện, nói trên trời dưới đất cũng được. Nhưng con không được xem tivi và chơi ipad quá nhiều.

Và điều quan trọng nhất là phải nói chuyện với con. Khi nói chuyện với con thì đầu óc của tôi rất thoải mái, những thông tin tôi đưa đến cho con thì tôi nghĩ con sẽ không biết. Ấn tượng ban đầu khi tôi gần gũi con là làm bạn với con thì sẽ tốt hơn".

Có một điều đặc biệt mà đến nay Trường Giang vẫn duy trì trong cách dạy con là quyết không cho con gái dùng hàng hiệu đắt tiền. Điều này được bà xã Nhã Phương rất đồng thuận: "Đến ngay cả Nhã Phương nhiều khi vì công việc, đi ra ngoài, tới event cần một chiếc túi nhỏ xinh thì cũng là chồng mua, chứ để tự mua thì có lẽ là không. Còn với con cái, ông xã quan niệm sẽ để con trải nghiệm, biết hết mọi thứ, ví dụ con lớn một chút sẽ dạy trồng rau, nấu ăn… chứ không chiều con".