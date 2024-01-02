Trước thềm ngày cưới, Vân Hugo xúc động trước món quà 'độc nhất vô nhị' của cô bạn thân

Hậu trường 02/01/2024 18:28

MC Vân Hugo khoe món quà cưới xinh đẹp mà bạn thân gửi tặng cho cô trước thềm ngày cưới.

Ngày 6/1/2024 tới đây, Vân Hugo và bạn trai doanh nhân chính thức đánh dấu chuyện tình yêu bằng một lễ cưới lãng mạn tại Phú Quốc. Nữ MC đã gửi thiệp mời đến tay những người thân thiết, bạn bè cùng đến chung vui.

Những ngày qua, nữ MC liên tục cập nhật tình hình chuẩn bị hôn lễ khiến cả hội "ăn cưới online" cũng phải mong chờ. Mới đây, trước thềm đám cưới, Vân Hugo hào hứng khoe nhiều món quà cưới mà bạn bè gửi tặng.

Trước thềm ngày cưới, Vân Hugo xúc động trước món quà 'độc nhất vô nhị' của cô bạn thân - Ảnh 1
Ngày 6/1/2024 tới đây, Vân Hugo và bạn trai doanh nhân chính thức đánh dấu chuyện tình yêu bằng một lễ cưới lãng mạn tại Phú Quốc

Đáng chú ý nhất là một bộ đầm cưới màu trắng có thiết kế độc lạ. Đây là món quà đến từ MC kiêm nhà thiết kế Nguyễn Huyền Châu. Nhận được món quà từ người bạn thân, Vân Hugo bày tỏ xúc động: "Chiếc váy cưới bạn tự tay làm tặng mình, lộng lẫy như sóng biển, bồng bềnh như đám mây và đặc biệt như chính cô ấy! Biết ơn những nhân duyên tốt đẹp đã khiến mình tin vào tình yêu thương thực sự luôn hiện hữu trong cuộc đời này. Cám ơn Châu thật nhiều. Mong được gặp bạn nơi biển xanh đầy nắng với thật nhiều phước lành".

Trước thềm ngày cưới, Vân Hugo xúc động trước món quà 'độc nhất vô nhị' của cô bạn thân - Ảnh 2
Trước thềm ngày cưới, Vân Hugo xúc động trước món quà 'độc nhất vô nhị' của cô bạn thân - Ảnh 3
Trước thềm đám cưới, Vân Hugo hào hứng khoe nhiều món quà cưới mà bạn bè gửi tặng, trong đó có chiếc váy được bạn thân tự thiết kế

Kiểu thiết kế bồng bềnh, uốn lượn giúp khoe trọn những nét đẹp và thể hiện dấu ấn riêng của nữ MC. Kiểu đầm này hợp với sở thích của Vân Hugo nên cô quyết định sẽ diện đón khách để lung linh hơn gấp bội.

Trước thềm ngày cưới, Vân Hugo xúc động trước món quà 'độc nhất vô nhị' của cô bạn thân - Ảnh 4
Cặp đôi đã gửi thiệp mời đến tất cả bạn bè, người thân

Lịch trình diễn ra trong lễ cưới của Vân Hugo như sau: Ngày 6/1, khách sẽ check-in tại khách sạn lúc 14h, 16h30 toàn bộ khách mời cùng tham gia lễ tuyên thệ của cô dâu, chú rể ở bãi biển. Từ 18h trở đi, tất cả sẽ cùng nhau dùng tiệc tối. Sang ngày hôm sau, khách mời dùng buffet ăn sáng, tự do nghỉ dưỡng và rời khỏi địa điểm diễn ra đám cưới.

Trước thềm ngày cưới, Vân Hugo xúc động trước món quà 'độc nhất vô nhị' của cô bạn thân - Ảnh 5
Vân Hugo và bạn trai vốn có dự định tổ chức đám cưới từ vài năm trước, nhưng vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên chưa thể thực hiện kế hoạch

Được biết, Vân Hugo và bạn trai vốn có dự định tổ chức đám cưới từ vài năm trước, nhưng vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên chưa thể thực hiện kế hoạch. Cô tiết lộ ông xã là người nhân hậu, ấm áp, có trách nhiệm và luôn biết cách thể hiện tình cảm ngọt ngào với vợ con. Ngoài những lúc bận rộn, vợ chồng Vân Hugo thường xuyên đi du lịch trải nghiệm, làm mới cuộc sống hôn nhân.

Vân Hugo từng chia sẻ: “Ông Trời dường như đã sắp xếp để tôi có tất cả những gì mình mơ ước từ bé đến lớn và ông xã chính là người thực hiện điều đấy. Đã đến lúc tất cả những gì tôi từng phải trải qua đều được bù đắp xứng đáng”.

Rời 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng', Vân Hugo hiện tại như thế nào?

Rời 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng', Vân Hugo hiện tại như thế nào?

Sau khi rời 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng', Vân Hugo trở lại với nhịp sống bận rộn. Cô đang tất bật chuẩn bị làm cô dâu vào ngày 6/1 sắp tới đây.

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