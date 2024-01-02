Rời 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng', Vân Hugo hiện tại như thế nào?

Hậu trường 02/01/2024 08:48

Sau khi rời 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng', Vân Hugo trở lại với nhịp sống bận rộn. Cô đang tất bật chuẩn bị làm cô dâu vào ngày 6/1 sắp tới đây.

MC Vân Hugo được khán giả biết đến với vai trò MC, diễn viên. Cô nổi tiếng qua các chương trình như: 'Đường lên đỉnh Olympia', 'Vietnam’s Got Talent', 'Vì bạn xứng đáng'... Người đẹp còn thể hiện khả năng diễn xuất trong các bộ phim 'Nhật ký Vàng Anh', 'Phía cuối cầu vồng', 'Hoa nở trái mùa', 'Zippo, mù tạt và em'...

Rời 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng', Vân Hugo hiện tại như thế nào? - Ảnh 1
MC Vân Hugo được khán giả biết đến với vai trò MC, diễn viên

Vừa qua, nữ MC gây bất ngờ khi góp mặt là 1 trong 30 chị đẹp tham gia tại chương trình 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023'. Tại đây, Vân Hugo gây ấn tượng mạnh bởi giọng hát truyền cảm, nội lực và tính cách hòa đồng.

Rời 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng', Vân Hugo hiện tại như thế nào? - Ảnh 2
Ngay sau vòng công diễn 1, số điểm của đội Vân Hugo chưa chinh phục được lượt bình chọn của khán giả khiến nữ MC phải tạm thời rời khỏi chương trình và chờ đến vòng hồi sinh

Tuy nhiên, ngay sau vòng công diễn 1, số điểm của đội Vân Hugo chưa chinh phục được lượt bình chọn của khán giả khiến nữ MC phải tạm thời rời khỏi chương trình và chờ đến vòng hồi sinh. 

Sau khi rời chương trình, Vân Hugo trở lại với nhịp điệu cuộc sống thường ngày của mình, chăm sóc gia đình nhỏ, tập trung cho công việc và ráo riết chuẩn bị cho lễ cưới vào ngày 6/1/2024 ở Phú Quốc. Hôn lễ hứa hẹn có sự góp mặt của dàn sao đình đám Vbiz và hội chị đẹp tại Đạp gió.

Rời 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng', Vân Hugo hiện tại như thế nào? - Ảnh 3
Sau khi rời chương trình, Vân Hugo trở lại với nhịp điệu cuộc sống thường ngày của mình, chăm sóc gia đình nhỏ, tập trung cho công việc và ráo riết chuẩn bị cho lễ cưới vào ngày 6/1/2024

Sau hôn đầu đổ vỡ, Vân Hugo và bạn trai đã hẹn hò và chung sống gần ba năm trước khi tổ chức đám cưới. Cặp đôi đón con gái chung hồi tháng 5/2022. Mới đây nhất, bạn bè của nữ MC cũng khoe hình ảnh nhận được chiếc thiệp cưới và xác nhận đến chung vui. Thiệp cưới của Vân Hugo được thiết kế đẹp mắt, trang trọng theo tone màu xanh - trắng như màu biển và trời mây. Bên trong thiệp mời còn có thông tin tổ chức và hình cưới của cô dâu, chú rể.

Rời 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng', Vân Hugo hiện tại như thế nào? - Ảnh 4
 Mới đây nhất, bạn bè của nữ MC cũng khoe hình ảnh nhận được chiếc thiệp cưới và xác nhận đến chung vui

Được biết, Vân Hugo và bạn trai vốn có dự định tổ chức đám cưới từ vài năm trước, nhưng vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên chưa thể thực hiện kế hoạch. Cô tiết lộ ông xã là người nhân hậu, ấm áp, có trách nhiệm và luôn biết cách thể hiện tình cảm ngọt ngào với vợ con. Ngoài những lúc bận rộn, vợ chồng Vân Hugo thường xuyên đi du lịch trải nghiệm, làm mới cuộc sống hôn nhân.

Rời 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng', Vân Hugo hiện tại như thế nào? - Ảnh 5
Được biết, Vân Hugo và bạn trai vốn có dự định tổ chức đám cưới từ vài năm trước, nhưng vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên chưa thể thực hiện kế hoạch

Ngoài lịch trình chuẩn bị đám cưới vừa phải đi làm, người đẹp 38 tuổi vẫn cố tranh thủ quỹ thời gian dành riêng để chăm sóc hai con. Vợ chồng Vân Hugo thường xuyên đưa hai con cùng đi nghỉ dưỡng sau thời gian bận rộn. 

Rời 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng', Vân Hugo hiện tại như thế nào? - Ảnh 6
Ngoài lịch trình chuẩn bị đám cưới vừa phải đi làm, người đẹp 38 tuổi vẫn cố tranh thủ quỹ thời gian dành riêng để chăm sóc hai con

Người đẹp cũng thi thoảng đến tham dự sản phẩm âm nhạc của hội chị em tại Đạp gió. Vừa qua, Vân Hugo còn được bạn bè, người thân liên tục tổ chức tiệc sinh nhật đón tuổi 38. Có thể nói, thời gian hạnh phúc tới đây sẽ bù đắp lại cho những đau khổ của người đẹp trải qua trong quá khứ.

Rời 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng', Vân Hugo hiện tại như thế nào? - Ảnh 7
Nữ MC xinh đẹp được người thân và bạn bè tổ chức những bữa tiệc sinh nhật ấm áp, vui vẻ chào đón tuổi 38

Trước thềm ngày cưới, thiệp mời ngập tràn sắc xanh của MC Vân Hugo được hé lộ, cô dâu ra thêm quy định đặc biệt!

Trước thềm ngày cưới, thiệp mời ngập tràn sắc xanh của MC Vân Hugo được hé lộ, cô dâu ra thêm quy định đặc biệt!

Trên mạng xã hội ngập tràn hình ảnh thiệp mời cưới của Vân Hugo được những người bạn đăng tải.

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