Trước thềm ngày cưới, Á hậu Phương Anh xả kho clip đu trend cực tình cảm với chồng tiến sĩ

Hậu trường 09/09/2023 15:10

Khi chung một khung hình, người đẹp sinh năm 1998 và ông xã Đắc Đức được khen ngợi đẹp đôi, là cặp trai tài gái sắc. 

Vào ngày 8/7 vừa qua, lễ ăn hỏi của Á hậu Phương Anh và chồng tiến sĩ Đức Hồ diễn ra thu hút nhiều sự quan tâm và lời chúc phúc. Được biết, hiện tại cặp đôi cũng đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ được tổ chức vào ngày 17/9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến ngày vui của cặp đôi sẽ có sự xuất hiện của hàng loạt mỹ nhân đình đám trong showbiz Việt góp mặt như Đỗ Hà, Ngọc Thảo, Lương Thuỳ Linh, Thuỳ Tiên,...

Trước thềm ngày cưới, Á hậu Phương Anh xả kho clip đu trend cực tình cảm với chồng tiến sĩ - Ảnh 1
Vào ngày 8/7 vừa qua, lễ ăn hỏi của Á hậu Phương Anh và chồng tiến sĩ Đức Hồ diễn ra thu hút nhiều sự quan tâm và lời chúc phúc

Trước thèm đám cưới, tối ngày 8/9, Á hậu Phương Anh bất ngờ đăng tải loạt khoảnh khắc tình cảm bên ông xã Đắc Đức. Cặp đôi khiến cư dân mạng sốt rần rần vì quá dễ thương. Khi chung một khung hình, người đẹp sinh năm 1998 và ông xã Đắc Đức được khen ngợi đẹp đôi, là cặp trai tài gái sắc. Thậm chí, nhiều netizen còn nhiệt tình "xin vía" của Phương Anh.

Trước thềm ngày cưới, Á hậu Phương Anh xả kho clip đu trend cực tình cảm với chồng tiến sĩ - Ảnh 2

Trước thềm ngày cưới, Á hậu Phương Anh xả kho clip đu trend cực tình cảm với chồng tiến sĩ - Ảnh 3
Trước thèm đám cưới, tối ngày 8/9, Á hậu Phương Anh bất ngờ đăng tải loạt khoảnh khắc tình cảm bên ông xã Đắc Đức

Cách đây không lâu, Á hậu Phương Anh cũng hé lộ "tổ ấm" sau khi về chung một nhà. Ngôi nhà được thiết kế theo sở thích của Đức Hồ và Phương Anh. Phòng khách sẽ theo phong cách Parisian nhẹ nhàng, tối giản nhưng không kém phần sang trọng. Điểm đặc biệt chính là cửa sổ có hướng đón hoàng hôn và nhìn bao quát toàn cảnh thành phố. 

Trước thềm ngày cưới, Á hậu Phương Anh xả kho clip đu trend cực tình cảm với chồng tiến sĩ - Ảnh 4
Cách đây không lâu, Á hậu Phương Anh cũng hé lộ "tổ ấm" sau khi về chung một nhà. Theo tìm hiểu, ngôi nhà có vị trí tại quận Bình Thạnh, là một trong những dự án đắt đỏ với chiếc view triệu đô

Theo tìm hiểu, ngôi nhà có vị trí tại quận Bình Thạnh, là một trong những dự án đắt đỏ với chiếc view triệu đô, ước tính giá trị căn hộ lên đến hàng tỷ đồng. Ngay sau khi đăng tải, đoạn video đã khiến nhiều người trầm trồ. Ở tuổi 25, không chỉ sở hữu học vấn khủng, công việc ổn định, Phương Anh cùng chồng còn có khối tài sản "khủng" đáng mơ ước. 

Trước thềm ngày cưới, Á hậu Phương Anh xả kho clip đu trend cực tình cảm với chồng tiến sĩ - Ảnh 5
Phương Anh và Đức Hồ đã có thời gian hơn 1 năm yêu đương kín tiếng trước khi quyết định công khai mối quan hệ vào tháng 4/2023

Chồng của Phương Anh tên Đức Hồ, sinh năm 1994 và hiện đang theo học Tiến sĩ tại Anh. Phương Anh và Đức Hồ đã có thời gian hơn 1 năm yêu đương kín tiếng trước khi quyết định công khai mối quan hệ vào tháng 4/2023. Á hậu sinh năm 1998 đã được bạn trai cầu hôn lãng mạn trong một show thời trang tại Phú Quốc. 

Á hậu Phương Anh tung ảnh cưới 'không chú rể', cùng Đỗ Hà và Ngọc Thảo 'đọ sắc' trước thềm lên xe hoa

Á hậu Phương Anh tung ảnh cưới 'không chú rể', cùng Đỗ Hà và Ngọc Thảo 'đọ sắc' trước thềm lên xe hoa

Xuyên suốt các tấm hình cưới, Á hậu Phương Anh và Đỗ Hà , Ngọc Thảo cùng nở nụ cười hạnh phúc, thể hiện tâm trạng vui vẻ, hào hứng khi ngày vui của cô dâu mới đang cận kề.

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