Trước thềm ngày cưới, Á hậu Phương Anh xả kho clip đu trend cực tình cảm với chồng tiến sĩ

Vào ngày 8/7 vừa qua, lễ ăn hỏi của Á hậu Phương Anh và chồng tiến sĩ Đức Hồ diễn ra thu hút nhiều sự quan tâm và lời chúc phúc. Được biết, hiện tại cặp đôi cũng đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ được tổ chức vào ngày 17/9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến ngày vui của cặp đôi sẽ có sự xuất hiện của hàng loạt mỹ nhân đình đám trong showbiz Việt góp mặt như Đỗ Hà, Ngọc Thảo, Lương Thuỳ Linh, Thuỳ Tiên,...

Vào ngày 8/7 vừa qua, lễ ăn hỏi của Á hậu Phương Anh và chồng tiến sĩ Đức Hồ diễn ra thu hút nhiều sự quan tâm và lời chúc phúc

Trước thèm đám cưới, tối ngày 8/9, Á hậu Phương Anh bất ngờ đăng tải loạt khoảnh khắc tình cảm bên ông xã Đắc Đức. Cặp đôi khiến cư dân mạng sốt rần rần vì quá dễ thương. Khi chung một khung hình, người đẹp sinh năm 1998 và ông xã Đắc Đức được khen ngợi đẹp đôi, là cặp trai tài gái sắc. Thậm chí, nhiều netizen còn nhiệt tình "xin vía" của Phương Anh.