Trước thềm đám cưới với đại gia U40, Á hậu Thanh Tú khoe vẻ gợi cảm 'đốt mắt'

Trước thông tin Á hậu Thanh Tú sắp về nhà chồng, khán giả không ngừng trầm trồ với vẻ đẹp gợi cảm của cô dâu tháng 12.

Người đẹp Thanh Tú giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2016. Cô sở hữu vẻ ngoài thu hút với nụ cười sáng bừng, chiều cao lý tưởng cùng khả năng giao tiếp trôi chảy. Sau hai năm tham gia cuộc thi, Thanh Tú tạo được nhiều ấn tượng tốt đẹp thông qua vai trò người dẫn chương trình. Cách đây ít tháng, mỹ nhân sinh năm 1996 cũng vinh dự trở thành MC của VTV, dẫn Bản tin Y tế 24h khiến nhiều fan vô cùng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên khi sự nghiệp đang lên cao thì mới đây Thanh Tú bất ngờ xác nhận lên xe hoa vào tháng 12. Ông xã của cô sinh năm 1978, là một doanh nhân thành đạt tại Hà Nội. Thanh Tú cho biết đây là mối tình đầu của mình. Cả hai có một năm hẹn hò đầy lãng mạn trước khi quyết định kết hôn.

Hiện tại, người đẹp đang tất bật chuẩn bị cho lễ ăn hỏi và đám cưới với bạn trai. Lễ cưới của cô sẽ tổ chức tại một khách sạn hạng sang vào đầu tháng 12. Trước thời gian chân dài lên xe hoa, nhiều người chia sẻ lại những bức ảnh gợi cảm của cô và không ngừng gửi lời chúc mừng

Á hậu Thanh Tú không chỉ có chiều cao khủng mà còn sở hữu vẻ đẹp say lòng người - Ảnh: Internet

Người đẹp sẽ lên xe hoa vào đầu tháng 12 với bạn trai U40 - Ảnh: Internet

Thanh Tú hiện đang là MC của Đài truyền hình Việt Nam - Ảnh: Internet

Vẻ đẹp quyến rũ của chân dài sắp lên xe hoa vào đầu tháng 12 này - Ảnh: Internet

Thanh Tú cho biết bạn trai lớn tuổi là mối tình đầu của cô. Cả hai có nhiều kỷ niệm hẹn hò lãng mạn trước khi quyết định về chung một nhà - Ảnh: Internet

Á hậu Thanh Tú lên xe hoa vào tháng 12 Á hậu Việt Nam kết hôn cùng một doanh nhân thành đạt tại Hà Nội hơn cô 16 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-them-dam-cuoi-voi-dai-gia-u40-a-hau-thanh-tu-khoe-ve-goi-cam-dot-mat-304659.html