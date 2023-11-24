Trước ngày vợ lâm bồn, ông xã Lê Âu Ngân Anh tự tay chuẩn bị tỉ mỉ mọi thứ để chào đón nhóc tì đầu lòng

Hậu trường 24/11/2023 09:15

Thời điểm hiện tại, Ngân Anh đã bước vào những ngày cuối thai kì. Lúc này, bụng bầu Ngân Anh đã to, lộ rõ vượt mặt.

Sau 9 tháng về chung một nhà, tối ngày 11/8, trên trang cá nhân, biên tập viên Phan Tô Ny - ông xã Hoa hậu Ngân Anh bất ngờ thông báo "tin vui" gia đình nhỏ sắp đón thêm thành viên mới. Đặc biệt, ông xã nàng hậu còn hào hứng báo tin vui này ngay trong ngày sinh nhật của mình: "Đặt chân đến Old Trafford là giấc mơ của ba. Không thể hạnh phúc hơn khi hôm nay, ba đã được cùng mami và con trai cưng của ba biến giấc mơ đó thành hiện thực, ở ngày đầu tiên trong tuổi mới".

Trước ngày vợ lâm bồn, ông xã Lê Âu Ngân Anh tự tay chuẩn bị tỉ mỉ mọi thứ để chào đón nhóc tì đầu lòng - Ảnh 1
Sau 9 tháng về chung một nhà, tối ngày 11/8, trên trang cá nhân, biên tập viên Phan Tô Ny - ông xã Hoa hậu Ngân Anh bất ngờ thông báo "tin vui" gia đình nhỏ sắp đón thêm thành viên mới

Thời điểm hiện tại, Ngân Anh đã bước vào những ngày cuối thai kì. Vào tuần thai kì thứ 35, vợ chồng nàng hậu đã đánh dấu cột mốc quan trọng bằng bộ ảnh cực xinh. Lúc này, bụng bầu Ngân Anh đã to, lộ rõ vượt mặt. Chia sẻ niềm hạnh phúc, cô nói: 'Tôi thấy đường cong của phụ nữ mang thai rất ý nghĩa, dễ thương nên muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc này, cũng để con trai sau này nhìn thấy hình mình lúc trong bụng mẹ như thế nào'.

Trước ngày vợ lâm bồn, ông xã Lê Âu Ngân Anh tự tay chuẩn bị tỉ mỉ mọi thứ để chào đón nhóc tì đầu lòng - Ảnh 2
Thời điểm hiện tại, Ngân Anh đã bước vào những ngày cuối thai kì. Vào tuần thai kì thứ 35, vợ chồng nàng hậu đã đánh dấu cột mốc quan trọng bằng bộ ảnh cực xinh

Trong suốt thời gian thai kì, Lê Âu Ngân Anh được chồng "cưng như trứng mỏng", không ngại đáp ứng mọi sở thích của vợ. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, MC Tô Ny tiết lộ cảm xúc hồi hộp, háo hức ngày được chào đón nhóc tỳ ra đời. Hai vợ chồng cô đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho con.

Trước ngày vợ lâm bồn, ông xã Lê Âu Ngân Anh tự tay chuẩn bị tỉ mỉ mọi thứ để chào đón nhóc tì đầu lòng - Ảnh 3
Trong suốt thời gian thai kì, Lê Âu Ngân Anh được chồng "cưng như trứng mỏng", không ngại đáp ứng mọi sở thích của vợ

Không chỉ vậy, nam MC còn đích thân chuẩn bị mọi thứ tỉ mỉ cho căn phòng của nhóc tỳ đầu lòng. Phan Tô Ny chia sẻ: "Việc những ngày này liên tục…Nhưng con trai an tâm, papa có thể chậm lắp cũi cho con, nhưng lắp cũi xong cũng sẽ lấp đầy thú bông luôn như này, cho con ra đời có nhiều bạn nhé! Mệt mắt mở không lên, mà trong bụng vui quá mấy ông à".

Trước ngày vợ lâm bồn, ông xã Lê Âu Ngân Anh tự tay chuẩn bị tỉ mỉ mọi thứ để chào đón nhóc tì đầu lòng - Ảnh 4
Nam MC còn đích thân chuẩn bị mọi thứ tỉ mỉ cho căn phòng của nhóc tỳ đầu lòng

Trước đó, Ngân Anh từng tiết lộ ông xã Tô Ny 'nghén' thay mình trong ba tháng đầu. Anh ăn và thèm nhiều món hay chóng mặt, tính khí nhạy cảm hơn. Suốt thai kỳ, anh luôn bên cạnh, đưa vợ đi khám thai, lưu giữ từng thước phim siêu âm của con. Anh chịu khó tham khảo những người đi trước các mẹo để giảm đau nhức chân, các dịch vụ liên quan đến mẹ bầu và sắm sửa vài vật dụng sơ sinh cho bé. Anh đồng hành cùng cô trong việc thai giáo cho con bằng cách kể chuyện, tương tác với TiNo vào buổi tối.

Trước ngày vợ lâm bồn, ông xã Lê Âu Ngân Anh tự tay chuẩn bị tỉ mỉ mọi thứ để chào đón nhóc tì đầu lòng - Ảnh 5
Ngân Anh từng tiết lộ ông xã Tô Ny 'nghén' thay mình trong ba tháng đầu

"Cả chồng và tôi đều bỡ ngỡ trong hành trình này nhưng có anh san sẻ nên tôi cũng bớt lo lắng. Vợ chồng tôi quan niệm con sinh ra khỏe mạnh, bình an, lành lặn là quan trọng nhất nên sẽ không đặt nhiều kỳ vọng làm con áp lực. Nhưng vì anh Ny rất thích đá banh nên cũng hay đùa vui rằng sau này muốn con trai sẽ được sang Anh học làm cầu thủ. Mỗi lần TiNo đạp mạnh trong bụng là anh nói chuyện cùng và bảo con rất có tố chất" - Ngân Anh kể.

Trước ngày vợ lâm bồn, ông xã Lê Âu Ngân Anh tự tay chuẩn bị tỉ mỉ mọi thứ để chào đón nhóc tì đầu lòng - Ảnh 6
Suốt thai kỳ, anh luôn bên cạnh, đưa vợ đi khám thai, lưu giữ từng thước phim siêu âm của con

Năm 2022, Lê Âu Ngân Anh thông báo kết hôn cùng bạn trai Phan Tô Ny sau 2 năm hẹn hò. Vị hôn phu hơn cô 5 tuổi, hiện công tác tại Đài Truyền hình TP.HCM. Ngoài công việc MC, BTV ở đài truyền hình, ông xã của cô còn từng được biết đến trong vai trò diễn viên.

Ông xã Lê Âu Ngân Anh bất ngờ 'tố cáo' vợ một việc trên mạng xã hội vào ngày đặc biệt

Ông xã Lê Âu Ngân Anh bất ngờ 'tố cáo' vợ một việc trên mạng xã hội vào ngày đặc biệt

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Phan Tô Ny - ông xã của Lê Âu Ngân Anh đã bất ngờ 'tố cáo' vợ một việc trên mạng xã hội vào ngày đặc biệt khiến dân tình xôn xao.

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