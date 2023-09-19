Chồng Lê Âu Ngân Anh bật mí thời gian quý tử chào đời, hé lộ việc vợ bắt làm mỗi đêm!

Hậu trường 19/09/2023 08:54

Sau khoảng thời gian 9 tháng về chung một nhà, vợ chồng Hoa hậu Ngân Anh - BTV Phan Tô Ny chuẩn bị đón thêm thành viên mới.

Năm 2022 vừa qua, Lê Âu Ngân Anh thông báo kết hôn cùng bạn trai Phan Tô Ny sau 2 năm hẹn hò. Vị hôn phu hơn cô 5 tuổi, hiện công tác tại Đài Truyền hình TP.HCM. Ngoài công việc MC, BTV ở đài truyền hình, ông xã của cô còn từng được biết đến trong vai trò diễn viên.

Sau 9 tháng về chung một nhà, tối ngày 11/8 vừa qua, trên trang cá nhân, biên tập viên Phan Tô Ny - ông xã Hoa hậu Ngân Anh bất ngờ thông báo gia đình nhỏ sắp đón chào thêm thành viên mới. Đặc biệt, ông xã Lê Âu Ngân Anh hào hứng tin vui này ngay trong ngày sinh nhật của mình: "Đặt chân đến Old Trafford là giấc mơ của ba. Không thể hạnh phúc hơn khi hôm nay, ba đã được cùng mami và con trai cưng của ba biến giấc mơ đó thành hiện thực, ở ngày đầu tiên trong tuổi mới".

Chồng Lê Âu Ngân Anh bật mí thời gian quý tử chào đời, hé lộ việc vợ bắt làm mỗi đêm! - Ảnh 1
Chồng Lê Âu Ngân Anh bật mí thời gian quý tử chào đời, hé lộ việc vợ bắt làm mỗi đêm! - Ảnh 2
Sau 9 tháng về chung một nhà, tối ngày 11/8 vừa qua, trên trang cá nhân, biên tập viên Phan Tô Ny - ông xã Hoa hậu Ngân Anh bất ngờ thông báo gia đình nhỏ sắp đón chào thêm thành viên mới

Được biết, tại thời điểm công bố tin vui thì nàng hậu đã mang thai khoảng 24 tuần. Thông tin ngay khi đăng tải đã nhận được nhiều lời chúc từ đồng nghiệp, bạn vè và người hâm mộ. Mới đây nhất, MC Tô Ny khéo léo khoe thời gian dự kiến chào đón quý tử đầu lòng: "Hai ba tháng tới là xác định tạo dáng với tã bỉm rồi đó!".

Chồng Lê Âu Ngân Anh bật mí thời gian quý tử chào đời, hé lộ việc vợ bắt làm mỗi đêm! - Ảnh 3
 Mới đây nhất, MC Tô Ny khéo léo khoe thời gian dự kiến chào đón quý tử đầu lòng: "Hai ba tháng tới là xác định tạo dáng với tã bỉm rồi đó!"

Ở dưới phần bình luận, Lê Âu Ngân Anh cũng trêu đùa chồng rằng: "Hai tháng nữa đạo cụ chụp hình là tã bỉm bình sữa cùng âm thanh sống động là tiếng ré của bạn TiNo nhé". Đáp lại bình luận của vợ, nam MC hạnh phúc cho biết: "Không sao, chân thật mới sống động vợ ạ haha".

Bên cạnh đó, khi một người quen đã đặt câu hỏi cho Tô Ny rằng: "Có đi học lớp tiền sản không ông bố trẻ". Anh hào hứng chia sẻ: "Dạ, hiện đang thai giáo mỗi đêm á chị. Không học má cháu lại la".

Chồng Lê Âu Ngân Anh bật mí thời gian quý tử chào đời, hé lộ việc vợ bắt làm mỗi đêm! - Ảnh 4
Anh hào hứng chia sẻ: "Hiện đang thai giáo mỗi đêm. Không học má cháu lại la".

Có thể thấy, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi vợ chồng trẻ vô cùng hạnh phúc và khăng khít. Chia sẻ về bạn đời, Ngân Anh hài hước kể trên Bạn muốn hẹn hò"Hồi xưa tôi rất thích nghe anh nói, thứ nhất vì giọng anh hay, thứ hai là tôi thấy anh có tư duy trưởng thành. Còn bây giờ nghe 24/7 thì tôi thấy nhức đầu. Thêm nữa, anh như các cô bác, luôn ngủ từ 10h, 5h sáng đã dậy. Tôi thì khác, tôi ngủ muộn và 8h mới có thể dậy được".

Chồng Lê Âu Ngân Anh bật mí thời gian quý tử chào đời, hé lộ việc vợ bắt làm mỗi đêm! - Ảnh 5
Năm 2022 vừa qua, Lê Âu Ngân Anh thông báo kết hôn cùng bạn trai Phan Tô Ny sau 2 năm hẹn hò

Trong khi đó, Tô Ny cũng cho biết khi mới cưới, anh rất mong vợ sẽ dậy sớm để cùng nhau đi chạy bộ, ăn sáng và uống cafe. "Nửa năm nay tôi vẫn chưa làm được điều này. Ban đầu, tôi định thay đổi vợ tôi, nhưng giờ tôi đã gọi đồ ăn thức uống về để ăn cùng vợ ở nhà. Tôi không bắt buộc mà mong cô ấy sẽ thay đổi khi thấy cần thiết".

Chồng Lê Âu Ngân Anh bật mí thời gian quý tử chào đời, hé lộ việc vợ bắt làm mỗi đêm! - Ảnh 6
 Vị hôn phu hơn cô 5 tuổi, hiện công tác tại Đài Truyền hình TP.HCM

Lê Âu Ngân Anh từng vướng nhiều thị phi ngay đêm đăng quang Hoa hậu Đại dương năm 2017. Thời điểm đó, nàng Hậu gặp phải không ít ý kiến trái chiều từ dư luận về nhan sắc. Sau đó, Lê Âu Ngân Anh âm thầm rút lui khỏi showbiz Việt, quyết định bỏ lại ánh hào quang để tập trung cho sự nghiệp giáo dục và kinh doanh.

Lê Âu Ngân Anh 'không có dấu hiệu bầu bí' khi lên thảm đỏ dù đang mang thai tháng thứ 6

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