Lê Âu Ngân Anh 'không có dấu hiệu bầu bí' khi lên thảm đỏ dù đang mang thai tháng thứ 6

Hậu trường 02/09/2023 08:36

Lê Âu Ngân Anh hiện đang ở tháng thứ 6 của thai kỳ. Tuy nhiên, nàng hậu khiến nhiều khán giả phải khen ngợi vì gu thời trang 'không có dấu hiệu bầu bí' khi lên thảm đỏ.

Sau 5 năm đăng quang Hoa hậu với không ít tai tiếng, Lê Âu Ngân Anh đã dần lấy lại thiện cảm của công chúng với nét đẹp tri thức trên giảng đường. Năm 2022, nàng hậu bất ngờ thông báo kết hôn cùng bạn trai Phan Tô Ny sau 2 năm hẹn hò kín tiếng. Hiện tại, người đẹp đang ở tháng thứ 6 của thai kỳ. Tuy nhiên, gu ăn mặc của Ngân Anh khiến nhiều khán giả phải khen ngợi 'không có dấu hiệu bầu bí' khi lên thảm đỏ.

Lê Âu Ngân Anh 'không có dấu hiệu bầu bí' khi lên thảm đỏ dù đang mang thai tháng thứ 6 - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh đang ở tháng thứ 6 của thai kỳ

Tại sự kiện gần nhất, Lê Âu Ngân Anh diện áo quây trắng cùng đầm dài hồng nhún bèo. Dù chỉ còn 3 tháng nữa lâm bồn, vòng eo của người đẹp vẫn thon gọn như không có em bé.

Lê Âu Ngân Anh 'không có dấu hiệu bầu bí' khi lên thảm đỏ dù đang mang thai tháng thứ 6 - Ảnh 2

Lê Âu Ngân Anh 'không có dấu hiệu bầu bí' khi lên thảm đỏ dù đang mang thai tháng thứ 6 - Ảnh 3
Lê Âu Ngân Anh diện áo quây trắng cùng đầm dài hồng nhún bèo

Trong chung kết Hoa hậu Đại dương 2023, Lê Âu Ngân Anh bế bụng bầu 6 tháng lên thảm đỏ. Đang mang thai, hoa hậu không e ngại lên đồ gợi cảm với váy cúp ngực xẻ tà cao, bó sát thân hình. Nhiều khán giả khen ngợi Ngân Anh vẫn có thân hình thon gọn, vòng hai không thay đổi quá nhiều.

Lê Âu Ngân Anh 'không có dấu hiệu bầu bí' khi lên thảm đỏ dù đang mang thai tháng thứ 6 - Ảnh 4
Đang mang thai, nàng hậu không e ngại lên đồ gợi cảm với váy cúp ngực xẻ tà cao, bó sát thân hình

Trên thảm đỏ show thời trang của Vũ Ngọc và Son ở Hội An hồi cuối tháng 7, Lê Âu Ngân Anh sánh đôi cùng ông xã Phan Tô Ny với mẫu đầm ngắn màu đỏ được thiết kế 3D nổi. Nàng hậu dùng thắt lưng để định hình vóc dáng, vì vậy không ít người bất ngờ khi biết cô đang mang bầu.

Lê Âu Ngân Anh 'không có dấu hiệu bầu bí' khi lên thảm đỏ dù đang mang thai tháng thứ 6 - Ảnh 5

Lê Âu Ngân Anh 'không có dấu hiệu bầu bí' khi lên thảm đỏ dù đang mang thai tháng thứ 6 - Ảnh 6
Lê Âu Ngân Anh sánh đôi cùng ông xã Phan Tô Ny với mẫu đầm ngắn màu đỏ được thiết kế 3D nổi

Không những thế, trong 5 tháng đầu của thai kỳ, Lê Âu Ngân Anh gần như không thay đổi về cân nặng, vóc dáng. Người đẹp vì vậy vẫn có thể mặc các trang phục như thời son rỗi. Bước sang tháng thứ sáu, phần bụng của cô mới dần nhô cao hơn.

Lê Âu Ngân Anh 'không có dấu hiệu bầu bí' khi lên thảm đỏ dù đang mang thai tháng thứ 6 - Ảnh 7
Lê Âu Ngân Anh gần như không thay đổi về cân nặng, vóc dáng trong những tháng đầu thai kỳ

Khi họp báo khởi động Hoa hậu Đại dương 2023, nàng hậu đang mang thai tháng thứ 3 nhưng cô vẫn chọn diện váy bó sát xuyên thấu cơ thể xuất hiện trước công chúng.

Lê Âu Ngân Anh 'không có dấu hiệu bầu bí' khi lên thảm đỏ dù đang mang thai tháng thứ 6 - Ảnh 8
Ở tháng thứ 3 thai kỳ, cô vẫn chọn diện váy bó sát xuyên thấu cơ thể xuất hiện trước công chúng

Nói về sự thay đổi của cơ thể, Ngân Anh bật mí, may mắn cơ địa cô khá dễ chịu nên hầu như hơn 5 tháng đầu cô không có nhiều sự thay đổi trong cơ thể, trừ những trạng thái thông thường của các mẹ bầu như ngực căng tức, đi vệ sinh nhiều hơn, buồn ngủ nhiều hơn, lâu lâu sẽ hơi nhạy cảm trong tính cách. Thế nên, Ngân Anh vẫn có thể đi làm và đi du lịch như bình thường. Theo cô, đây cũng là một cách khiến các mẹ bầu giảm đi những căng thẳng do việc thay đổi hormone.

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