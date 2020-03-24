Trước cảnh xếp hàng tiếp tế lương thực tại khu cách ly, Võ Hoàng Yến khuyên chân thành

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến khuyên mọi người chỉ nên gửi những đồ thật cần thiết. Cô cho rằng việc chen chúc dễ tạo môi trường cho virus lây lan.

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Võ Hoàng Yến chia sẻ quan điểm cá nhân khi chứng kiến cảnh người dân xếp hàng tiếp tế lương thực cho người thân đang cách ly. Cô nhận được sự đồng tình của dân mạng khi khuyên mọi người hãy cân nhắc kỹ trước khi gửi đồ, chỉ nên gửi những thứ thật cần thiết, đóng gói kỹ lưỡng.

Hiện Võ Hoàng Yến đang được cách ly tập trung tại Bình Dương - Ảnh: FB

Võ Hoàng Yến nhắn nhủ: "Én biết các bạn rất mệt mỏi và cần đồ người nhà gửi vào. Nhưng chúng ta hãy tính toán kỹ lưỡng trước khi gửi. Và gửi đồ chúng ta hãy đóng gói thật gọn gàng cũng như chú ý về khối lượng hàng gửi. Vì các bạn dân quân cũng là con người. Mà sức người thì có hạn. Đừng gửi lắt nhắt và cái nào thật sự cần hãy gửi nha mọi người".

Cô cũng chia sẻ thêm rằng việc mọi người chen chúc đợi gửi hàng vào khu cách ly là vô cùng nguy hiểm: "Tại vì sự thật là khi mọi người chen chúc nhau ở ngoài đã là 1 môi trường lý tưởng cho virus lây lan đó".

Hình ảnh người dân xếp hàng đợi gửi đồ cho người thân tại cổng ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh: Internet

Cô nhắn nhủ: "Khi chúng ta gửi đồ thì người thân chúng ta cũng phải đứng dang nắng dang mưa để lo cho chúng ta mà. Nếu không phải người thân thì mấy chú xe ôm hay grab cũng phải cực... đều là con người cả thôi. Nếu nhu cầu mình ít đi 1 tí xíu thì tất cả mọi người cũng đỡ cực hơn. Phải không ạ?".



Trên trang cá nhân, cô cập nhật liên tục về cuộc sống tại nơi cách ly - Ảnh: FB

Bài viết của chân dài sinh năm 1988 nhận được sự đồng tình của mọi người. Nhiều fan đã chia sẻ bài đăng của người mẫu Võ Hoàng Yến để lan tỏa thông điệp ý nghĩa này.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-canh-xep-hang-tiep-te-luong-thuc-tai-khu-cach-ly-vo-hoang-yen-khuyen-chan-thanh-354690.html