Bị chỉ trích vì chưa góp tiền chống Covid-19, Mr Đàm khiến anti-fan 'ngậm miệng' với hành động này

Trước những lời chê trách, mỉa mai của một số dân mạng vì chưa đóng góp chống dịch Covid-19, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đáp trả vô cùng khôn khéo.

Hiện tại, dịch Covid-19 đang có nhiều chuyển biến phức tạp, số ca nhiễm bệnh tăng từng ngày. Trên khắp các trang mạng xã hội, nhiều người kêu gọi quyên góp tiền và thiết bị y tế cùng nhà nước chống dịch. Đông đảo doanh nghiệp, mạnh thường quân và các nghệ sĩ đình đám đã hưởng ứng và đóng góp hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa có động thái đóng góp chống dịch và liên tục bị dân mạng "gọi tên". Sau khi Trấn Thành lên tiếng thì mới đây, "Ông hoàng nhạc Việt" đã có câu trả lời.



Cả Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng khi bị nhắc chuyện không quyên góp chống dịch - Ảnh: FB Trên trang cá nhân, Mr Đàm đăng tải đoạn thời sự ghi lại hình ảnh các mạnh thường quân tặng khẩu trang chống dịch. Được biết, người đứng sau kêu gọi việc làm ý nghĩa này chính là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà. Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà âm thầm ủng hộ chống dịch Covid-19 - Ảnh: FB Kèm theo clip, nam ca sĩ giải thích rõ: "Lúc đầu bên mình nhận 200.000 (hai trăm ngàn) khẩu trang do người em tên Sơn đại diện các anh em doanh nhân tặng để phát cho người nghèo tại một số bệnh viện. Nhưng sau đó quản lý của mình báo lại rằng chính các bệnh viện khuyên mình hãy yên tâm giao cho họ. Vì họ biết rõ nhất ai là người nghèo khó ra sao.

Vì Hưng và Vũ Hà đứng phát là sẽ náo loạn bệnh viện, khó lòng giữ được sự bình tĩnh của bà con, nên xin ghi nhận tấm lòng của 2 nghệ sĩ. Mong 2 bạn thông cảm và thấu hiểu tình hình lúc này. Đúng là không đơn giản như mình nghĩ. Đành phải làm theo hướng dẫn của lãnh đạo từ 3 bệnh viện mà chúng tôi dự định đến. Xin hẹn bà con ở một chuyến thăm hỏi khác nhé". Việc làm của anh được dân mạng hưởng ứng nhiệt tình - Ảnh: FB Dòng chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

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