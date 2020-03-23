Thiệt hại cả trăm tỷ vì dịch Covid-19, Nathan Lee vẫn giúp người dân gặp hạn mặn

Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, ca sĩ Nathan Lee quyết định đóng cửa toàn bộ chuỗi cửa hàng kinh doanh ở Việt Nam và một số nước trên thế giới.

Nathan Lee tên thật là Trương Triều Trúc Lân, xuất thân trong gia đình quyền quý. Ngoài đam mê ca hát, anh còn kinh doanh bất động sản và sở hữu chuỗi nhà hàng, khách sạn sang trọng trên khắp thế giới. Anh thuộc top những nghệ sĩ có cuộc giống giàu sang bậc nhất Vbiz.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công việc kinh doanh của nam ca sĩ đang gặp nhiều khó khăn. Giống nhiều nghệ sĩ khác, nguồn thu từ hoạt động nghệ thuật cũng không có vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Nam ca sĩ dành thời gian chơi với thú cưng và khuyên mọi người không nên ra đường trong thời điểm này - Ảnh: FB

Theo một số thông tin được đăng tải, tính đến thời điểm hiện tại, ca sĩ Nathan Lee đã thiệt hại hơn 5 triệu USD, tương đương 100 tỷ đồng. Được biết, nam ca sĩ quyết định đóng cửa chuỗi nhà hàng, khách sạn trong nước và một số quốc gia khác như Anh, Pháp, Mỹ.

Nam ca sĩ rao bán tòa nhà tại trung tâm Paris - Ảnh: FB

Cách đây ít ngày, nam ca sĩ rao bán tòa nhà trụ sở tại trung tâm Paris, cách Nhà thờ Đức Bà chỉ 200m. Hiện tại, tòa nhà Nathan Lee muốn rao bán có tổng giá trị lên tới 150 triệu euro (khoảng 3.865 nghìn tỷ đồng) vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Ca sĩ Mỹ Lệ và Nathan Lee giúp người dân miền Tây gặp hạn mặn - Ảnh: FB

Dù đang gặp không ít khó khăn nhưng khi chứng kiến cảnh bà con miền Tây bị ảnh hưởng nghiêm trọng của hạn mặn, Nathan Lee cùng ca sĩ Mỹ Lệ đã về tận Bến Tre xem tình hình cụ thể để giúp đỡ bà con nơi đây. Được biết, cả hai đã lắp đặt hệ thống xử lý nước mặn cho bà con với kinh phí 600 triệu đồng.

Hơn 25 sao Vbiz và những con số biết nói chống hạn mặn, Covid-19: Gần 52 tỷ 652 triệu, chục ngàn vật phẩm và hơn thế nữa Những ngày vừa qua, cả xã hội đang cùng nhau chung tay phòng chống Covid-19 song song với việc giúp đỡ bà con miền Tây vượt qua ngập mặn và hạn hán kéo dài. Trong số đó, phải kể đến sự đóng góp và hỗ trợ không nhỏ từ tiền mặt cho đến vật phẩm từ nhiều ngôi sao Vbiz đình đám.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thiet-hai-ca-tram-ty-vi-dich-covid-19-nathan-lee-van-giup-nguoi-dan-gap-han-man-354572.html