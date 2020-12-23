Trọn bộ ảnh cưới của Công Lý và bạn gái kém 15 tuổi, gây chú ý nhất là màn tạo dáng cực lầy của ‘cô Đẩu’

Cư dân mạng không khỏi thích thú trước loạt ảnh cưới hài hước cộp mác “cô Đẩu” của NSND Công Lý và bạn gái Ngọc Hà.
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Sau 5 năm hẹn hò, NSND Công Lý và bạn gái Ngọc Hà đã chính thức về chung một nhà. Theo đó, cả hai đang tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại. Được biết, hôn lễ của cặp đôi sẽ chính thức diễn ra vào ngày 2/1/2021 tại một khách sạn lớn ở Hà Nội.
Sau khi nhá hàng khoảnh khắc hậu trường thì mới đây, Công Lý và Ngọc Hà đã chính thức công khai bộ ảnh cưới đến khán giả.
Qua loạt hình ảnh được chia sẻ, nghệ sĩ Công Lý diện vest đen lịch lãm, còn cô dâu Ngọc Hà lại khoe nhan sắc xinh đẹp trong bộ váy trắng lộng lẫy. Cả hai không giấu được nụ cười hạnh phúc, chứng minh cho mối tình đẹp sau nửa thập kỷ gắn bó. Tuy nhiên, gây chú ý nhất lại là những khoảnh khắc cực lầy lội của “cô Đẩu”.
Theo chia sẻ của quản lý nam nghệ sĩ, Công Lý và bạn gái kém 15 tuổi đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới từ lâu và đây là niềm mong mỏi từ cả hai phía. Được biết theo dự kiến ban đầu, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào giữa năm 2020 nhưng vì tình hình dịch bệnh nên mọi kế hoạch đều bị thay đổi.