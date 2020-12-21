Hé lộ thiệp cưới của NSND Công Lý và bạn gái kém 15 tuổi

Những thông tin mới nhất về đám cưới của NSND Công Lý và bạn gái kém 15 tuổi Ngọc Hà đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Sau 5 năm hẹn hò, NSND Công Lý và bạn gái kém 15 tuổi Ngọc Hà sẽ chính thức về chung một nhà vào ngày 2/1/2021. Được biết, đám cưới sẽ được tổ chức tại một khách sạn 5 sao trên đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Ở thời điểm hiện tại, cặp đôi đã hoàn tất các khâu chuẩn bị cho lễ cưới.

Công Lý và bạn gái Ngọc Hà tổ chức đám cưới sau 5 năm hẹn hò - Ảnh: Internet

Theo đó, Công Lý và Ngọc Hà đều mong muốn có một đám cưới ấm cúng, đơn giản, không quá phô trương nên khách mời chỉ giới hạn khoảng 350 người. Đặc biệt, nhiều ngôi sao nổi tiếng như NSND Hoàng Dũng, NSƯT Quang Thắng, Vân Dung, Á hậu Thụy Vân, ca sĩ Hoàng Thùy Linh, Dương Hoàng Yến… sẽ có mặt tại hôn lễ để chung vui cùng cặp đôi.

Mới đây, một số hình ảnh thiệp cưới của cặp đôi đã được tiết lộ. Qua hình ảnh được chia sẻ, thiệp mời được thiết kế đơn giản, tinh tế nhưng cũng không kém phần sang trọng với 2 tông màu trắng và đỏ.

Thiệp cưới đơn giản nhưng tinh tế của cặp đôi - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ từ quản lý của Công Lý, nam diễn viên và vợ dành nhiều tâm sức cho đám cưới. Anh cũng cho biết: “Kế hoạch đám cưới đã đặt ra từ lâu nhưng vì dịch Covid-19 nên thời điểm này mới quyết định công bố thông tin đến báo giới và truyền thông”.

Phía NSND Công Lý tiết lộ thêm, nam diễn viên rất yêu chiều vợ sắp cưới nên đã tin tưởng để cô chuẩn bị các khâu cho đám cưới sắp tới: “Những yêu cầu của vợ cho đám cưới sắp tới đều được anh Lý đồng ý và chiều theo”.

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