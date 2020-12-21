Thủy Tiên bất ngờ vướng nghi vấn ‘dao kéo’ vì gương mặt khác lạ, cằm nhọn hoắt trong loạt ảnh mới

Hậu trường 21/12/2020 16:19

Người hâm mộ không khỏi hốt hoảng trước loạt khoảnh khắc đầy khác lạ của nữ ca sĩ Thủy Tiên trên mạng xã hội.

Lâu ngày tái xuất, loạt ảnh mới nhất của Thủy Tiên tại một sự kiện giải trí bất ngờ gây sốt mạng xã hội. Theo đó, một người bạn thân thiết của nữ ca sĩ đã chia sẻ những khoảnh khắc này lên trang Facebook cá nhân.

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Gương mặt đơ cứng...
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...cùng chiếc cằm nhọn hoắt của nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh: FB

Tuy nhiên, trái ngược với vẻ xinh đẹp thường ngày, nhan sắc của giọng ca “Ngải tình” có phần khác lạ. Trong loạt ảnh đăng tải, Thủy Tiên để lộ chiếc cằm nhọn hoắt cùng gương mặt đơ cứng. Điểm khác thường này khiến nhiều người đặt nghi vấn Thủy Tiên mới động chạm “dao kéo” để trùng tu nhan sắc.

Dưới bài đăng, người hâm mộ cũng không giấu được sự hốt hoảng trước nhan sắc của thần tượng: “Sao nhìn chị khác quá”, “Chị Tiên mới phẫu thuật hả ta”, “Cái cằm nhọn vậy trời”, “Nhìn không đẹp như bình thường”, “Chắc dùng phần mềm hơi lố tay thôi chứ không dao kéo đâu”…

Ngay sau đó, bà xã Công Vinh đã lên tiếng đính chính về gương mặt khác lạ của mình dưới bài đăng của bạn thân, cô viết: Bị nghiện bóp mặt hả? Bóp hoài vậy trời ơi ghê quá”.

Thủy Tiên bất ngờ vướng nghi vấn ‘dao kéo’ vì gương mặt khác lạ, cằm nhọn hoắt trong loạt ảnh mới - Ảnh 3
Thủy Tiên lên tiếng thanh minh dưới bài đăng - Ảnh: FB

Có thể thấy, chính Thủy Tiên cũng phải giật mình khi nhìn loạt ảnh này của mình. Theo đó, vì bạn thân sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh quá đà nên nhan sắc của cô mới kém tự nhiên như vậy.

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Hình ảnh dự sự kiện được chính chủ chia sẻ - Ảnh: FB

Trên trang fanpage chính thức, Thủy Tiên liền “sửa sai” bằng cách chiêu đãi khán giả loạt ảnh xinh đẹp tại sự kiện và nhận về “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng.

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Từ khóa:   bà xã Công Vinh ca sĩ Thủy Tiên nhan sắc Thủy Tiên

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