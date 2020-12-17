Hé lộ địa điểm sang chảnh tổ chức đám cưới NSND Công Lý và bạn gái kém 15 tuổi

Những thông tin liên quan đến đám cưới của NSND Công Lý và bạn gái kém 15 tuổi Ngọc Hà đang được công chúng đặc biệt quan tâm.
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Thông tin nghệ sĩ Công Lý tổ chức đám cưới với bạn gái Ngọc Hà sau nhiều năm hẹn hò đang thu hút sự chú ý của truyền thông cũng như người hâm mộ. Đại diện phía nam nghệ sĩ cũng đã lên tiếng xác nhận hôn lễ sẽ được cử hành vào ngày 2/1/2021.
Theo một nguồn tin tiết lộ, hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới lớn nằm trên đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Được biết, Công Lý và bạn gái đều mong muốn có một đám cưới ấm cúng, không quá ồn ào với sự tham gia của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Dẫu vậy, buổi lễ không hạn chế truyền thông tác nghiệp.
Bên cạnh đó, MC Đức Bảo và MC Thùy Linh sẽ là bộ đôi dẫn dắt cho đám cưới NSND Công Lý. Dự kiến, dàn khách mời gồm nhiều nghệ sĩ Vbiz nổi tiếng cũng sẽ có mặt tại đám cưới để chung vui với cặp đôi.
Mới đây, Công Lý và bạn gái kém 15 tuổi đã cùng nhau đi chụp ảnh cưới để chuẩn bị cho hôn lễ cổ tích sắp diễn ra. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.