Lộ ảnh cưới của Công Lý và bạn gái kém 15 tuổi, nhan sắc cô dâu gây bão mạng

Hậu trường 17/12/2020 13:40

Hiện nghệ sĩ Công Lý đang chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ sắp tới tươm tất nhất. Ảnh cưới cũng vừa được hé lộ ít phút trước.

Thông tin nghệ sĩ Công Lý sắp kết hôn với bạn gái kém tuổi khiến dư luận xôn xao nhiều ngày qua. Được biết, hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày 2/1/2021 tại Hà Nội.

Hiện tại, cặp đôi vẫn đang chuẩn bị những khâu cuối cùng cho lễ cưới diễn ra tươm tất, ấm cúng nhất. Theo chia sẻ, hôn lễ sẽ diễn ra vừa phải, không quá ồn ào với sự tham dự của hai bên gia đình và bạn bè thân lâu năm.

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Công Lý và vợ sắp cưới Ngọc Hà - Ảnh: Internet

Cách đây ít giờ, ảnh cưới của Công Lý và vợ sắp cưới Ngọc Hà đã được công khai. Dù chỉ là bức ảnh chụp hậu trường nhưng công chúng cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc của cô dâu và chú rể.

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Ảnh cưới của Công Lý và Ngọc Hà - Ảnh: FB

Diện váy trắng tinh khôi, cô dâu Ngọc Hà nhận được nhiều lời khen. Trang phục nhã nhặn giúp khoe trọn vòng eo bé xíu của chân dài này. Dù khéo léo dùng hoa cưới che và chỉ để lộ một phần gương mặt nhưng cũng đủ thấy được sự rạng rỡ của cô dâu mới.

Không kém cạnh, nghệ sĩ Công Lý trông vô cùng trẻ trung khi diện vest lịch lãm. Anh được khen rất đẹp đôi khi đứng cạnh cô dâu kém 15 tuổi.

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Anh từng 2 lần đổ vỡ hôn nhân và có hai con, một trai một gái - Ảnh: Internet

Trước đó, "cô Đẩu" tiết lộ anh và Ngọc Hà chỉ chụp khoảng vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Thời gian sắp tới, cặp đôi sẽ sắp xếp để đi làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Dù có mối quan hệ rất tốt với các vợ cũ nhưng Công Lý không có ý định mời mẹ của các con đến dự lễ cưới. Tuy nhiên, anh tôn trọng quyết định của Ngọc Hà, nếu cô mời anh cũng vui vẻ đáp ứng.

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