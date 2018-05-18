Trịnh Kim Chi ăn cả rổ tắc không cần chấm muối, dân mạng nuốt nước bọt thèm thuồng cho đến khi nhân vật này xuất hiện

Hậu trường 18/05/2018 16:41

Vẻ mặt tỉnh bơ của Trịnh Kim Chi lúc ăn tắc khiến nhiều người nghĩ rằng loại quả này rất ngon. Tuy nhiên, khi một thanh niên xuất hiện thì tất cả mới vỡ lẽ.

Mới đây, cư dân mạng bỗng truyền tay nhau đoạn clip Á hậu Trịnh Kim Chi trổ tài ăn tắc khiến nhiều người "há hốc mồm". Ai cũng biết rằng loại quả này có vị rất chua, thậm chí chua hơn cả chanh nhưng nữ diễn viên Sóng gió thương trường vẫn ăn rất ngon lành mà không cần chấm muối hay bất cứ gia vị nào khác. 

Clip Á hậu Trịnh Kim Chi ăn tắc khiến nhiều người nổi da gà

Mặc cho người quay clip liên tục nuốt nước bọt, Á hậu Việt Nam năm 1994 vẫn từ từ cắt đôi những trái tắc và cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Nhìn vẻ mặt bình thản của người đẹp, ai cũng nghĩ những trái tắc này đích thực có vị ngọt.

Thậm chí, khi một thanh niên tiến lại gần và hỏi rằng "Ngọt hay chua vậy chị?", nữ diễn viên vẫn hài hước đáp lại: "Ngọt lắm, ăn thử không?". Tin lời đàn chị, nam thanh niên này cầm nguyên trái tắc cho vào miệng cắn mạnh mà không cần suy nghĩ thêm. Thế nhưng, chưa đầy 2 giây sau anh phải nhả ra và bỏ chạy với bộ dạng không thể thảm hơn.

Trịnh Kim Chi ăn cả rổ tắc không cần chấm muối, dân mạng nuốt nước bọt thèm thuồng cho đến khi nhân vật này xuất hiện - Ảnh 1
Trịnh Kim Chi ăn tắc với vẻ mặt rất khoái chí - Ảnh: Cắt từ clip
Trịnh Kim Chi ăn cả rổ tắc không cần chấm muối, dân mạng nuốt nước bọt thèm thuồng cho đến khi nhân vật này xuất hiện - Ảnh 2
Nữ diễn viên bất ngờ khi có người xuất hiện xin ăn cùng... - Ảnh: Cắt từ clip
Trịnh Kim Chi ăn cả rổ tắc không cần chấm muối, dân mạng nuốt nước bọt thèm thuồng cho đến khi nhân vật này xuất hiện - Ảnh 3
...Trịnh Kim Chi không ngại cho người này một trái... - Ảnh: Cắt từ clip
Trịnh Kim Chi ăn cả rổ tắc không cần chấm muối, dân mạng nuốt nước bọt thèm thuồng cho đến khi nhân vật này xuất hiện - Ảnh 4
...Chàng thanh niên cho cả vào miệng cắn và nhận cái kết không thể đắng hơn - Ảnh: Cắt từ clip
Trịnh Kim Chi ăn cả rổ tắc không cần chấm muối, dân mạng nuốt nước bọt thèm thuồng cho đến khi nhân vật này xuất hiện - Ảnh 5
Trịnh Kim Chi cười tươi, tiếp tục ăn hết hộp tắc - Ảnh: Cắt từ clip
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