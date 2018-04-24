Gần 20 năm chung sống và có 2 con gái, Trịnh Kim Chi hạnh phúc khoe được chồng yêu chiều, nhắn tin ngọt lịm

Hậu trường 24/04/2018 14:51

Á hậu Trịnh Kim Chi nhận được rất nhiều sự yêu mến và ngưỡng mộ của chị em vì có cuộc hôn nhân hạnh phúc hiếm thấy trong làng giải trí Việt.

Trịnh Kim Chi được khán giả biết đến nhiều hơn khi giành ngôi Á hậu của Hoa hậu Việt Nam 1994. Đây cũng là một bước ngoặc lớn giúp cô thuận lợi hơn trên con đường nghệ thuật của mình. Với sự thông minh, tài năng cùng vóc dáng cân đối và gương mặt xinh đẹp sáng giá, Trịnh Kim Chi không chỉ thuận lợi khi tham gia vào lĩnh vực diễn xuất mà còn rất thành công khi lấn sân sang ca hát và thời trang.

Gần 20 năm chung sống và có 2 con gái, Trịnh Kim Chi hạnh phúc khoe được chồng yêu chiều, nhắn tin ngọt lịm - Ảnh 1
Nhan sắc xinh đẹp vượt thời gian của Trịnh Kim Chi ở tuổi 46 - Ảnh: FBNV

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Trịnh Kim Chi còn sở hữu một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, nhiều người ước ao. Đặc biệt, dù đã chung sống với nhau gần 20 năm và có hai con gái lớn nhưng nữ diễn viên vẫn được ông xã yêu thương và chiều chuộng như thuở mới cưới.

Gần 20 năm chung sống và có 2 con gái, Trịnh Kim Chi hạnh phúc khoe được chồng yêu chiều, nhắn tin ngọt lịm - Ảnh 2
Khoảnh khắc hạnh phúc của nữ diễn viên và ông xã đại gia - Ảnh: FBNV

Mới đây, Trịnh Kim Chi một lần nữa khiến chị em xuýt xoa khi chia chia sẻ tin nhắn ngọt ngào của ông xã trên trang Facebook cá nhân. Có vẻ như thời gian không thể làm nguội tình cảm nồng thắm của hai vợ chồng. 

Gần 20 năm chung sống và có 2 con gái, Trịnh Kim Chi hạnh phúc khoe được chồng yêu chiều, nhắn tin ngọt lịm - Ảnh 3
Trịnh Kim Chi hạnh phúc khoe tin nhắn của ông xã - Ảnh: FBNV
Gần 20 năm chung sống và có 2 con gái, Trịnh Kim Chi hạnh phúc khoe được chồng yêu chiều, nhắn tin ngọt lịm - Ảnh 4
Ảnh chụp màn hình tin nhắn chồng đại gia của Trịnh Kim Chi gửi vợ - Ảnh: FBNV
Gần 20 năm chung sống và có 2 con gái, Trịnh Kim Chi hạnh phúc khoe được chồng yêu chiều, nhắn tin ngọt lịm - Ảnh 5
Diễn viên Ngọc Lan để lại bình luận khen ngợi hạnh phúc của cặp đôi - Ảnh: FBNV
Gần 20 năm chung sống và có 2 con gái, Trịnh Kim Chi hạnh phúc khoe được chồng yêu chiều, nhắn tin ngọt lịm - Ảnh 6
Người hâm mộ chúc mừng nữ diễn viên khi sở hữu một người chồng hoàn hảo - Ảnh: FBNV
Á hậu Trịnh Kim Chi dự tiệc cưới của diễn viên Ngọc Xuân

Á hậu Trịnh Kim Chi dự tiệc cưới của diễn viên Ngọc Xuân

Ngày 8/3, tiệc cưới của diễn viên Ngọc Xuân đã được tổ chức tại Tp. HCM với sự tham dự của rất nhiều người thân, bạn bè và các nghệ sĩ.

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Từ khóa:   Trịnh Kim Chi chồng Á hậu Trịnh Kim Chi

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