Gần 20 năm chung sống và có 2 con gái, Trịnh Kim Chi hạnh phúc khoe được chồng yêu chiều, nhắn tin ngọt lịm

Á hậu Trịnh Kim Chi nhận được rất nhiều sự yêu mến và ngưỡng mộ của chị em vì có cuộc hôn nhân hạnh phúc hiếm thấy trong làng giải trí Việt.
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Trịnh Kim Chi được khán giả biết đến nhiều hơn khi giành ngôi Á hậu của Hoa hậu Việt Nam 1994. Đây cũng là một bước ngoặc lớn giúp cô thuận lợi hơn trên con đường nghệ thuật của mình. Với sự thông minh, tài năng cùng vóc dáng cân đối và gương mặt xinh đẹp sáng giá, Trịnh Kim Chi không chỉ thuận lợi khi tham gia vào lĩnh vực diễn xuất mà còn rất thành công khi lấn sân sang ca hát và thời trang.
Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Trịnh Kim Chi còn sở hữu một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, nhiều người ước ao. Đặc biệt, dù đã chung sống với nhau gần 20 năm và có hai con gái lớn nhưng nữ diễn viên vẫn được ông xã yêu thương và chiều chuộng như thuở mới cưới.
Mới đây, Trịnh Kim Chi một lần nữa khiến chị em xuýt xoa khi chia chia sẻ tin nhắn ngọt ngào của ông xã trên trang Facebook cá nhân. Có vẻ như thời gian không thể làm nguội tình cảm nồng thắm của hai vợ chồng.