Hiện tại, MC Diệu Linh đang điều trị ung thư máu tại Bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương.

Vừa qua, thông tin MC Diệu Linh nhập viện điều trị ung thư máu giai đoạn cuối đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời hỏi thăm cũng như động viên, khích lệ tinh thần của cô. Chân dung nữ MC xinh đẹp mắc ung thư máu giai đoạn cuối - Ảnh: Internet Được biết, Diệu Linh phát hiện mắc căn bệnh quái ác này vào năm 2018. Trong suốt quá trình điều trị, nữ MC luôn tỏ ra lạc quan và chưa một giây phút nào cô chấp nhận buông xuôi. Thời gian đó, Diệu Linh vẫn duy trì công việc và tích cực phối hợp theo phác đồ điều trị của bác sĩ.

Tuy nhiên, đến tháng 5/2020, bệnh tình chuyển biến nặng nên cô buộc phải dừng công việc và nhập viện điều trị. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng đề nghị đổi phác đồ điều trị mới. Diệu Linh nhập viện điều trị vì bệnh chuyển biến nặng - Ảnh: Internet Bác sĩ trực tiếp điều trị cho Diệu Linh tiết lộ cô thuộc trường hợp nhóm độ ác tính cao nên bệnh tiến triển nhanh: “Hiện tại, bệnh nhân tiên lượng không tốt, chắc chắn sẽ phải ghép tủy khi đủ các điều kiện”.

Theo đó, ghép tủy là phương án duy nhất để Diệu Linh có cơ hội được sống dù đây là một phương pháp có nguy cơ tử vong cao (khoảng 10-20%). Bên cạnh đó, nữ MC cần phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể trước khi tiến hành phẫu thuật ghép tủy. Quan trọng nhất là phải tìm được người hiến tủy phù hợp. MC Diệu Linh cho biết bệnh tình của cô diễn biến thất thường theo từng ngày. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của mọi người trong suốt những ngày qua nên cô đã có thêm động lực để chiến đấu với căn bệnh quái ác này. Diệu Linh chia sẻ: “Ban đầu, tôi chỉ công khai để giải thích nguyên nhân vắng mặt thời gian dài, nhưng lại nhận được rất nhiều tình cảm, sự động viên như vậy. Đây là nguồn động lực lớn để tôi tiếp tục chiến đấu với bệnh tật”. Hình ảnh mới nhất của Diệu Linh - Ảnh: Internet Diệu Linh là nữ MC quen mặt với khán giả truyền hình thông qua các chương trình thể thao. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm cùng lối dẫn tự nhiên, linh hoạt.

Nhập viện điều trị ung thư máu nhưng MC Diệu Linh vẫn xinh đẹp, lạc quan khiến nhiều người khâm phục Mới đây, MC Diệu Linh khiến nhiều khán giả lo lắng trước thông tin cô nhập viện để điều trị ung thư máu giai đoạn 4.

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