Nhạc sĩ Phó Đức Phương đi khám và được chẩn đoán mắc ung thư tụy cách đây 1 tháng. Ông đang được gia đình và các bác sĩ tận tình chăm sóc, điều trị.

Theo thông tin được đăng tải, nhạc sĩ Phó Đức Phương phát hiện bệnh ung thư tụy hơn 1 tháng trước. Dù vậy ông vẫn giấu kín bệnh tình vì không muốn công chúng và bạn bè lo lắng. Hiện ông đang được gia đình chăm sóc chu đáo tại bệnh viện. Các bác sĩ cũng tích cực tìm phương pháp điều trị tốt nhất cho nam nhạc sĩ lừng danh.



Nhạc sĩ Phó Đức Phương phát hiện mắc bệnh ung thư tụy khoảng 1 tháng trước. Ông đã nhập viện điều trị - Ảnh: Internet

Sau khi biết tin này, nhiều đồng nghiệp, bạn bè đã đến hỏi thăm sức khỏe và động viên nam nhạc sĩ. Hiện ông chưa thể ăn cơm mà chỉ uống sữa chuyên dùng cho bệnh nhân ung thư. Dù vậy, nhạc sĩ Phó Đức Phương vẫn tỉnh táo và có thể trò chuyện với mọi người. Nhưng vì sức khỏe yếu, gia đình không muốn nhạc sĩ "Trên đỉnh Phù Vân" tiếp khách quá nhiều, để ông có thời gian tịnh dưỡng.

Dù mang trong mình bệnh hiểm nghèo nhưng nam nhạc sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan chiến đấu với bệnh tật. Những lúc rảnh rỗi và cơ thể khỏe khoắn hơn, ông thường nghe lại những tác phẩm của mình để thư giãn.

Ở tuổi 76, ông là tác giả của nhiều nhạc phẩm đình đám - Ảnh: Internet

Nhạc sĩ Phó Đức Phương sinh năm 1944 tại Hưng Yên. Trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình, ông dành nhiều thời gian và công sức cho việc nâng cao bản quyền âm nhạc và quyền lợi cho nhạc sĩ, nghệ sĩ. Ông là "cha đẻ" của nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Trên đỉnh Phù Vân, Hồ trên núi, Một thoáng Tây Hồ...

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