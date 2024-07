Thông tin Minh Mon - nghệ sĩ guitar nổi tiếng với bản cover 'Người ta nói' qua đời ở tuổi ngoài 30 khiến nhiều người bàng hoàng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nghệ sĩ guitar Hiển Râu xác nhận thông tin nghệ sĩ Minh Mon qua đời tối 7/7.

“Nghe tin anh mất từ tối qua, tôi cũng thấy bất ngờ. Minh Mon là một tay chơi guitar rất tuyệt vời. Tôi nhớ tới anh là những bản cover cháy và tính cách cởi mở. Tôi ngại chơi với giới nghệ sĩ vì nhiều người có ‘bệnh nghệ sĩ' nặng nhưng nói chuyện với anh thì thoải mái, anh vui vẻ, hòa đồng và nhẹ nhàng. Tuy không thân thiết, đây vẫn là người chơi nhạc mà tôi kính trọng. Xin được gửi lời chia buồn, mong gia đình anh vượt qua được nỗi mất mát”, nghệ sĩ Hiển Râu chia sẻ.

Nghệ sĩ Minh Mon qua đời ở tuổi 34

Bài đăng cuối cùng của nghệ sĩ Minh Mon trên trang cá nhân vào ngày 24/6. Anh chia sẻ lại bản thu âm đầu tiên của mình cách đây 18 năm (2006) - khi anh 16 tuổi, học lớp 10 chuyên Anh 2, trường Amsterdam.

Minh Mon (sinh năm 1990) tên thật là Hà Tuấn Minh, là gương mặt quen thuộc với thế hệ 9X. Anh gắn liền với nhiều bản cover, hướng dẫn chơi guitar, vào thời điểm trào lưu chơi acoustic (âm nhạc được biểu diễn bằng các nhạc cụ âm thanh tự nhiên, chưa qua xử lý điện tử) nở rộ.

Nhiều bạn bè bày tỏ sự bàng hoàng khi hay tin nam nghệ sĩ qua đời

Minh Mon được biết đến nhiều nhất với bản cover Người ta nói (sáng tác: Nguyễn Hoài Anh) phát hành cách đây 7 năm. Ca khúc được anh chơi đàn và hát theo âm hưởng acoustic, vừa nhẹ nhàng, vừa sâu lắng. Hiện tại, video đã có 6,3 triệu lượt xem, nhận về hơn 1.400 lượt bình luận.

Bên cạnh Người ta nói, Minh Mon còn có các bản cover nổi tiếng khác như: Bùa yêu, Ai khóc nỗi đau này, Say You Do, Nếu như ngày đó...

