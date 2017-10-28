Tim và Trương Quỳnh Anh: Bao giờ mới hết ồn ào?

Hậu trường 28/10/2017 14:57

Cuộc hôn nhân của Tim và Trương Quỳnh Anh kể từ khi bắt đầu cho đến hiện tại đều nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng, đặc biệt sau những ồn ào “hợp – tan”.

Tim và Trương Quỳnh Anh nảy sinh tình cảm sau khi tham gia bộ phim Bóng ma học đường vào giữa năm 2010. Sau hai năm, người hâm mộ bất ngờ chuyền tay nhau hình ảnh cặp đôi cùng nhau đi mua sắm quần áo cho trẻ sơ sinh. 

Không lâu sau đó cả hai công khai tình cảm và chào đón con trai đầu lòng đáng yêu đặt tên là Cát An (Sushi). Nhiều người hy vọng đây sẽ là một cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Tuy nhiên, đầu tháng 7/2014, cặp đôi bị đồn đã chia tay do Tim qua lại với một nữ DJ. Cả hai chọn cách im lặng và thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau như ngầm chứng minh mối quan hệ của họ vẫn tốt đẹp. Chia sẻ với báo chí, Tim còn khen Trương Quỳnh Anh là cô gái ngoan nhất showbiz Việt khiến khán giả tin rằng tình cảm của 2 vợ chồng vẫn êm đẹp.

Tim và Trương Quỳnh Anh: Bao giờ mới hết ồn ào? - Ảnh 1
Cả hai bị bắt gặp cùng nhau đi mua quần áo trẻ sơ sinh - Ảnh Internet

Năm 2015, dư luận lại “sục sôi” trước thông tin Trương Quỳnh Anh bế con bỏ nhà ra đi vì sự vô tâm của Tim. Sau đó, nam ca sĩ Một vòng trái đất rất ân hận. Anh đã phải đăng lên mạng xã hội cầu xin sự tha thứ và mong vợ con trở về nhà.

Tim và Trương Quỳnh Anh: Bao giờ mới hết ồn ào? - Ảnh 2
Bà xã mang con trai bỏ nhà đi khiến Tim lo sợ và khẩn thiết xin sự tha thứ của Trương Quỳnh Anh trên trang cá nhân - Ảnh Internet

Tháng 8/2016, Tim và Quỳnh Anh công bố chuyện sắp tổ chức lễ cưới chính thức. Dù đã chung sống và có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh nhưng họ vẫn chưa chính thức tổ chức hôn lễ. Trước thông tin này, người hâm mộ vui mừng gửi lời chúc tới Tim và Trương Quỳnh Anh.

Khoảng thời gian sau đó, cả hai liên tục xuất hiện và đồng hành cùng nhau trong nhiều sự kiện. Người hâm mộ liên tục được thấy những hình ảnh thân mật và tình cảm của hai vợ chồng trong hậu trường cũng như trên mạng xã hội. Với những hình ảnh đó, công chúng đã tin rằng Tim và Trương Quỳnh Anh đã hàn gắn lại tình cảm như xưa.

Tim và Trương Quỳnh Anh: Bao giờ mới hết ồn ào? - Ảnh 3
Cặp đôi nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện với những cử chỉ tình cảm - Ảnh Internet

Tuy nhiên, thời gian gần đây cặp đôi liên tục bị đồn đoán nảy sinh mâu thuẫn khi ít khi xuất hiện công khai cùng nhau. Các bức ảnh trên trang cá nhân của bà xã Tim chỉ chụp cùng con trai, cùng với đó là những dòng chia sẻ tâm trạng. Trước điều này, người hâm mộ chỉ biết thở dài và “ngao ngán” cho rằng họ đang tạo scandal để gây chú ý.

Sau đó, dư luận “dậy sóng” trước tin Tim và Trương Quỳnh Anh đã “đường ai nấy đi”. Thậm chí, một số trang báo uy tín còn xác nhận với Toà án nhân dân quận 10 (TP.HCM) về việc "cặp đôi đẹp nhất showbiz Việt" đã hoàn tất mọi thủ tục ly hôn. Nữ ca sĩ Cuộc chiến với hoa hồng là người đệ đơn ly hôn và được quyền nuôi con trai Sushi. Trước tin đồn này, Tim cho biết cả gia đình vẫn rất hạnh phúc. Anh không hiểu những đồn đại này xuất phát từ đâu và không muốn bình luận về nó.

Ngày 8/10, Trương Quỳnh Anh gây xôn xao khi đăng tải chia sẻ với nội dung: "Chính thức ly hôn". Dù sau đó người đẹp đã lập tức xoá dòng trạng thái này nhưng tuyên bố của cô vẫn bị cư dân mạng nhanh chóng chụp lại và lan truyền một cách mạnh mẽ. Cùng với đó, việc cả hai không hề đăng ảnh đối phương càng khiến dư luận tin rằng tình cảm của họ đã chấm dứt.

Tim và Trương Quỳnh Anh: Bao giờ mới hết ồn ào? - Ảnh 4
Sau tuyên bố ly hôn, Tim và Trương Quỳnh Anh lại xuất hiện bên nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra - Ảnh Internet

Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng mới đây một người bạn đã chia sẻ hình ảnh tình cảm của cả hai. Theo đó hai người không hề xuất hiện dấu hiện rạn nứt và liên tục có những cử chỉ thân mật khiến người hâm mộ khó hiểu. Điều này khiến nhiều khán giả không khỏi lắc đầu tự hỏi: Bao giờ Tim - Trương Quỳnh Anh mới hết ồn ào?

Tim và Trương Quỳnh Anh lại thân thiết bên nhau sau tuyên bố đã chính thức ly hôn

Tim và Trương Quỳnh Anh lại thân thiết bên nhau sau tuyên bố đã chính thức ly hôn

Hình ảnh Tim và Trương Quỳnh Anh cùng con trai vui vẻ chụp hình với một người bạn đang thu hút rất nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tim - Trương Quỳnh Anh Tim - Trương Quỳnh Anh hàn gắn Trương Quỳnh Anh Trương Quỳnh Anh ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 54 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 39 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42