Tim và Trương Quỳnh Anh: Bao giờ mới hết ồn ào?

Không lâu sau đó cả hai công khai tình cảm và chào đón con trai đầu lòng đáng yêu đặt tên là Cát An (Sushi). Nhiều người hy vọng đây sẽ là một cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Tuy nhiên, đầu tháng 7/2014, cặp đôi bị đồn đã chia tay do Tim qua lại với một nữ DJ. Cả hai chọn cách im lặng và thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau như ngầm chứng minh mối quan hệ của họ vẫn tốt đẹp. Chia sẻ với báo chí, Tim còn khen Trương Quỳnh Anh là cô gái ngoan nhất showbiz Việt khiến khán giả tin rằng tình cảm của 2 vợ chồng vẫn êm đẹp.

Tim và Trương Quỳnh Anh nảy sinh tình cảm sau khi tham gia bộ phim Bóng ma học đường vào giữa năm 2010. Sau hai năm, người hâm mộ bất ngờ chuyền tay nhau hình ảnh cặp đôi cùng nhau đi mua sắm quần áo cho trẻ sơ sinh.

Năm 2015, dư luận lại “sục sôi” trước thông tin Trương Quỳnh Anh bế con bỏ nhà ra đi vì sự vô tâm của Tim. Sau đó, nam ca sĩ Một vòng trái đất rất ân hận. Anh đã phải đăng lên mạng xã hội cầu xin sự tha thứ và mong vợ con trở về nhà.

Tháng 8/2016, Tim và Quỳnh Anh công bố chuyện sắp tổ chức lễ cưới chính thức. Dù đã chung sống và có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh nhưng họ vẫn chưa chính thức tổ chức hôn lễ. Trước thông tin này, người hâm mộ vui mừng gửi lời chúc tới Tim và Trương Quỳnh Anh.

Khoảng thời gian sau đó, cả hai liên tục xuất hiện và đồng hành cùng nhau trong nhiều sự kiện. Người hâm mộ liên tục được thấy những hình ảnh thân mật và tình cảm của hai vợ chồng trong hậu trường cũng như trên mạng xã hội. Với những hình ảnh đó, công chúng đã tin rằng Tim và Trương Quỳnh Anh đã hàn gắn lại tình cảm như xưa.

Tuy nhiên, thời gian gần đây cặp đôi liên tục bị đồn đoán nảy sinh mâu thuẫn khi ít khi xuất hiện công khai cùng nhau. Các bức ảnh trên trang cá nhân của bà xã Tim chỉ chụp cùng con trai, cùng với đó là những dòng chia sẻ tâm trạng. Trước điều này, người hâm mộ chỉ biết thở dài và “ngao ngán” cho rằng họ đang tạo scandal để gây chú ý.

Sau đó, dư luận “dậy sóng” trước tin Tim và Trương Quỳnh Anh đã “đường ai nấy đi”. Thậm chí, một số trang báo uy tín còn xác nhận với Toà án nhân dân quận 10 (TP.HCM) về việc "cặp đôi đẹp nhất showbiz Việt" đã hoàn tất mọi thủ tục ly hôn. Nữ ca sĩ Cuộc chiến với hoa hồng là người đệ đơn ly hôn và được quyền nuôi con trai Sushi. Trước tin đồn này, Tim cho biết cả gia đình vẫn rất hạnh phúc. Anh không hiểu những đồn đại này xuất phát từ đâu và không muốn bình luận về nó.

Ngày 8/10, Trương Quỳnh Anh gây xôn xao khi đăng tải chia sẻ với nội dung: "Chính thức ly hôn". Dù sau đó người đẹp đã lập tức xoá dòng trạng thái này nhưng tuyên bố của cô vẫn bị cư dân mạng nhanh chóng chụp lại và lan truyền một cách mạnh mẽ. Cùng với đó, việc cả hai không hề đăng ảnh đối phương càng khiến dư luận tin rằng tình cảm của họ đã chấm dứt.

Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng mới đây một người bạn đã chia sẻ hình ảnh tình cảm của cả hai. Theo đó hai người không hề xuất hiện dấu hiện rạn nứt và liên tục có những cử chỉ thân mật khiến người hâm mộ khó hiểu. Điều này khiến nhiều khán giả không khỏi lắc đầu tự hỏi: Bao giờ Tim - Trương Quỳnh Anh mới hết ồn ào?