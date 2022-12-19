Nờ Ô Nô tiếp tục gây tranh cãi với đoạn clip với tiêu đề ''người nghèo ăn gì nờ ô nô cho ăn đó'' trên đất Thái Lan.

Nờ Ô Nô chính là cái tên gẫy bão trong vài khoảng thời gian vừa rồi với đoạn clip từ thiện cho người nghèo ăn gây tranh cãi khi nam tiktoker dùng những từ ngữ không mấy thiện cảm dành cho người xem. Bản thân anh chàng này ngay sau đó cũng đã nhận hình phạt vì đoạn clip trên và cầu mong mọi người tha thứ. Tuy nhiên, chưa được bao lâu có vẻ như Nờ Ô Nô đang quay lại vết xe đổ của mình. Nờ Ô Nô - Ảnh: Internet Cụ thể vào tối 18/12, Nờ Ô Nô sang Thái Lan để là từ thiện và thực hiện nội dung "Người nghèo ăn gì Nờ Ô Nô cho ăn đó". Khi nhìn thấy một người phụ nữ bên đường, TikToker thị phi này đã tiến lại hỏi thăm và tặng số tiền 2000 baht (khoảng 1,3 triệu đồng).

Hình ảnh trong đoạn clip từ thiện của nam tiktoker bên Thái Lan - Ảnh: Internet Thế nhưng, gây chú ý hơn cả chính là câu nói trong đoạn clip bởi Nờ Ô Nô vẫn đề cập đến chữ "cô đơn giữa trời đông". Câu nói này từng gây tranh cãi ở một clip trước đó. "Đến Thái Lan vô tình mình đi trên một con phố, gặp một bà cô ngồi cạnh một chú cún. Điều mình bất ngờ là chú cún này không hề ốm. Tuy chủ nghèo nhưng chó không bao giờ chê chủ...Tuấn đã quyết định cho 2.000 baht. Chúc hai mẹ con giữa trời đông không còn cô đơn nữa", Nờ Ô Nô bày tỏ.

Netizen chỉ trích hành vi chứng nào tật nấy của Nờ Ô Nô - ảnh: Internet Điều này ngay lập tức khiến netizen cảm thấy vô cùng phẫn nộ và cho rằng nam tiktoker này không những ngựa quen đường cũ mà còn nhấn mạnh chũ ''người nghèo'' một cách rõ ràng làm phản cảm người xem. Hiện, clip mới của chàng TikToker thị phi này vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiktoker-no-o-no-tiep-tuc-gay-tranh-cai-tren-at-thai-lan-netizen-lac-au-ngao-ngan-giang-son-de-oi-ban-tinh-kho-doi-536601.html