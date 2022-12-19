Hậu bị mất quyền nuôi con, Diệp Lâm Anh có lần đầu gặp lại con trai sau 2 tuần xa cách, đau lòng khi nhìn quý tử bị gầy đi

Dòng tâm sự của Diệp Lâm Anh khiến nhiều fan cảm thấy xót xa cho cô nàng.

Mới đây hậu bị mất quyền nuôi con, Diệp Lâm Anh sau thời gian bị chia cách với con trai cũng đã gặp lại quý tử. Cụ thể, trên tài khoản cá nhân của cô đã đăng tải khoảnh khắc đưa nhóc tỳ đi chơi kèm dòng chú thích đầy tâm trạng. Cô viết: "Thanh niên Bboy nhẹ cân quá, vừa treo lên dây muốn bay ngược lên trời".

Bài đăng của cô trên MXH - Ảnh: Internet Diệp Lâm Anh tiết lộ, dù rất muốn tham gia trò chơi nhưng cơn trai chỉ đành đứng nhìn các bạn vì không đủ điều kiện tham gia khiến cô thương con. Nhìn vào những dòng tâm sự của cô, không ít khán giả cảm thấy đau lòng cho số phận của người đẹp bởi được chăm sóc con cái luôn là niềm hạnh phúc lớn nhất của một người mẹ nhưng Diệp Lâm Anh lại không có được điều đó trọn vẹn. Diệp Lâm Anh - Ảnh: Internet Trước đó vào chiều 2/12 vừa qua, TAND quận 1 (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử án ly hôn giữa vợ chồng diễn viên Diệp Lâm Anh và Phạm Nghiêm Đức. Phiên tòa được xét xử kín.

Cả hai trải qua 3 lần hòa giải về việc phân chia tài sản, quyền nuôi con nhưng không thành công. Sau phiên toà, cô được nuôi con gái, chồng nuôi con trai. Hiện tại, cô đang suy sụp, rất buồn và thất vọng. Bởi, mong muốn của cô vẫn là nuôi nấng cả hai, không để con bị chia cắt. 3 mẹ con nhà Diệp Lâm Anh - Ảnh: Internet Diệp Lâm Anh cho biết những ngày qua, cô cho phép bản thân ở trạng thái thả lỏng, tinh thần mệt mỏi không suy nghĩ được nhiều. Chân dài lao vào dọn dẹp nhà cửa để tự đánh lạc hướng bản thân khỏi những điều tiêu cực. Diệp Lâm Anh kết hôn với thiếu gia Nghiêm Đức năm 2018. Sau một năm chung sống hạnh phúc, từ cuối năm 2019, hôn nhân của diễn viên bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Đôi vợ chồng trải qua hai năm lục đục. Diệp Lâm Anh từng cố gắng hàn gắn vì con nhưng không thành. Hồi tháng 1/2022, cả hai cùng nhận thấy hôn nhân của họ không thể cứu vãn nên quyết định "đường ai nấy đi".

Hết chặn xe vợ giữa đường, chồng cũ Diệp Lâm Anh còn không chịu đóng học phí cho con, hóa ra là vì điều này Mới đây Diệp Lâm Anh đã có đôi lời chia sẻ về việc chồng cũ không chịu đóng học phí cho con là vì muốn tạo cho cô áp lực và khó khăn.

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