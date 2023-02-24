Tiết lộ hiếm hoi về cuộc sống hiện tại của 'thần đồng' Đỗ Nhật Nam

Hậu trường 24/02/2023 10:41

Sau khi sang Mỹ du học, Đỗ Nhật Nam chăm chỉ nghiên cứu, dành về cho bản thân vô số học bổng có giá trị, phục vụ cho việc phát triển sự nghiệp sau này.

Vốn rất kín tiếng nên những hình ảnh mới đây của thần đồng Đỗ Nhật Nam được mẹ là chị Phan Hồ Điệp chia sẻ trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của công chúng. Trong ảnh, Nhật Nam ngày càng vạm vỡ, sở hữu chiều cao khủng, ra dáng một thanh niên trưởng thành.

Sau khi sang Mỹ du học, Nhật Nam chăm chỉ nghiên cứu, dành về cho bản thân vô số học bổng có giá trị, phục vụ cho việc phát triển sự nghiệp sau này. Theo chia sẻ của chị Phan Hồ Điệp - mẹ Nhật Nam, năm nay nam sinh đã về nước đoàn tụ, ăn Tết Nguyên đán bên gia đình. Ăn Tết cùng gia đình xong, Nhật Nam sẽ quay trở lại Mỹ, tiếp tục công việc học tập.

Tiết lộ hiếm hoi về cuộc sống hiện tại của 'thần đồng' Đỗ Nhật Nam - Ảnh 1
Nhật Nam và mẹ - Ảnh: FBNV
Tiết lộ hiếm hoi về cuộc sống hiện tại của 'thần đồng' Đỗ Nhật Nam - Ảnh 2
Nhật Nam ngày càng vạm vỡ, sở hữu chiều cao khủng, ra dáng một thanh niên trưởng thành - Ảnh: FBNV

Đỗ Nhật Nam được biết đến với biệt danh "thần đồng tiếng Anh". Không chỉ gây chú ý khi 4 tuổi nói ngoại ngữ trôi chảy, năm 7 tuổi, cậu bé này đã trở thành dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam, 11 tuổi viết tự truyện và là Tổng biên tập một tờ báo dành cho tuổi teen, 14 tuổi nhận được thư chúc mừng của Tổng thống Mỹ Barack Obama... 

Năm 14 tuổi, Nam du học Mỹ và gặt hái được rất nhiều thành tích học tập đáng nể. Thời điểm đang học lớp 10, Nhật Nam đã học sang chương trình lớp 11, 12. Tốt nghiệp THPT, Nhật Nam theo học tại Pomona College - một trường tư thục có lịch sử lâu đời nằm cạnh Los Angeles.

Trước đó, chàng trai này đã nhận được học bổng 71.900 USD/ năm – tức khoảng 6,6 tỉ đồng cho 4 năm học tại ngôi trường danh giá. Ngoài việc học, Nhật Nam còn tích cực tham gia vào ban nhạc Thánh ca của trường, các hoạt động thể thao, ngoại khóa. Thần đồng chia sẻ rất yêu thích môn Sinh học.  

Tiết lộ hiếm hoi về cuộc sống hiện tại của 'thần đồng' Đỗ Nhật Nam - Ảnh 3
Đỗ Nhật Nam đã đạt được nhiều kì tích trong học tập vì nhờ phương pháp giáo dục phát triển năng lực tư duy toàn diện cùng kỹ năng và kiến thức sư phạm của mẹ - Ảnh: Internet
Tiết lộ hiếm hoi về cuộc sống hiện tại của 'thần đồng' Đỗ Nhật Nam - Ảnh 4
Nam cũng đạt điểm tuyệt đối trong các kỳ thi Đại học của Cambridge như Starter, Movers, Flyers khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet
Tiết lộ hiếm hoi về cuộc sống hiện tại của 'thần đồng' Đỗ Nhật Nam - Ảnh 5
7 tuổi, Đỗ Nhật Nam đạt kỉ lục là “Dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam” với hai cuốn sách Nạp điện và Câu chuyện của ngày và đêm - Ảnh: Internet

Hiện tại, Đỗ Nhật Nam giành được học bổng toàn phần, bảo hiểm và 35.000 USD/năm là suất hỗ trợ của một trường trong nhóm các trường đại học hàng đầu nước Mỹ, dành cho em Nam để học sau đại học.  

Chị Phan Hồ Điệp - mẹ Nhật Nam không giấu được hanh phúc chia sẻ: "Học bổng toàn phần, bảo hiểm và 35.000 USD/năm là suất hỗ trợ của một trường trong nhóm các trường đại học hàng đầu nước Mỹ, dành cho em Nam để học sau đại học. Mẹ cháu mừng rơi nước mắt ạ. Xin chia sẻ với mọi người niềm hân hoan vui sướng này. Và mẹ chúc mừng Nam của mẹ thật nhiều, em nhé".

 

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