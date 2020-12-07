Hiếm hoi tham dự một sự kiện giải trí, nữ ca sĩ Thủy Tiên nhanh chóng chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ vì body nuột nà, thần thái sang chảnh.

Tối qua (6/12), nữ ca sĩ Thủy Tiên đã xuất hiện trên thảm đỏ “Vietnam International Fashion Week 2020” và nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông cũng như người hâm mộ. Được biết, sự kiện quy tụ dàn sao khủng như: Ngọc Trinh, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Thùy Dung, Ngọc Thảo…

Thủy Tiên sang chảnh dự sự kiện - Ảnh: Internet

Đây là lần hiếm hoi bà xã Công Vinh trở lại sự kiện thảm đỏ sau một thời gian dài vắng bóng. Diện trang phục ánh kim với thiết kế xẻ cao táo bạo, Thủy Tiên khoe trọn đôi chân dài miên man cùng làn da trắng sứ không tì vết trước ống kính. Tuy nhiên, vì chiếc váy xẻ quá cao nên không ít người hâm mộ tỏ ra lo lắng việc nữ ca sĩ có thể lộ hàng trong lúc di chuyển hay tạo dáng.

Cận cảnh chiếc váy xẻ cao táo bạo của người đẹp - Ảnh: Internet

Sở hữu chiều cao 1m67 không mấy nổi trội nhưng giọng ca “Ngải tình” vẫn chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ nhờ body hoàn hảo. Nhiều netizen cho rằng nữ ca sĩ hoàn toàn lấn át dàn mỹ nhân còn lại trong sự kiện. Thậm chí, qua một số khoảnh khắc được ghi lại bởi “team qua đường”, Thủy Tiên vẫn đẹp rạng ngời, chẳng hề bị “dìm hàng”.

Ảnh chụp chưa qua chỉnh sửa cũng không thể dìm được thần thái và vẻ đẹp của nữ ca sĩ – Ảnh: Internet

Có thể nói, Thủy Tiên là một trong những mỹ nhân sở hữu thân hình đẹp vào hàng top của showbiz Việt. Dù đã trải qua một lần sinh nở nhưng nữ ca sĩ vấn giữ được vóc dáng thon gọn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, bà xã Công Vinh cũng rất biết cách lựa chọn trang phục để khoe khéo lợi thế ngoại hình trước công chúng.

Sau thị phi, Thủy Tiên quyết định trở lại miền Trung lần nữa, gom hết tiền chạy show giúp bà con Để người dân có một cái Tết ấm áp hơn, ca sĩ Thủy Tiên quyết định gom hết tiền chạy show, quảng cáo và Youtube để hỗ trợ.

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