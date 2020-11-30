Sau thị phi, Thủy Tiên quyết định trở lại miền Trung lần nữa, gom hết tiền chạy show giúp bà con

Để người dân có một cái Tết ấm áp hơn, ca sĩ Thủy Tiên quyết định gom hết tiền chạy show, quảng cáo và Youtube để hỗ trợ.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thủy Tiên xúc động chia sẻ cảnh fan ngày đêm "cày" view cho MV mới của mình. Qua bài viết này, bà xã Công Vinh cũng chia sẻ thêm về dự định sắp tới của mình trong công tác từ thiện.

Dù đã giải ngân hết số tiền kêu gọi cứu trợ trước đó nhưng Thủy Tiên cho biết sẽ tiếp tục trở lại miền Trung. Để giữ trọn lời hứa với bà con Hà Tĩnh, nữ ca sĩ quyết định bỏ tiền túi giúp người dân. Theo đó, cô sẽ dành trọn số tiền kiếm được từ việc chạy show, quảng cáo và view Youtube trong tháng 11 và giữa tháng 12 để ra miền Trung.

Thủy Tiên sẽ quay lại Hà Tĩnh giúp bà con bị mất trắng sau lũ - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ mới nhất của Thủy Tiên: "Tiên có hứa với các cô chú kinh doanh bị mất trắng Hà Tĩnh sẽ quay lại giúp đỡ thêm tiền trả nợ nếu còn tiền quỹ từ thiện. Nhưng quỹ hết rồi, ráng cày kiếm tiền quảng cáo, tiền show tháng này đến giữa tháng sau, góp thêm cả tiền view Youtube tất tần tật, giữa tháng sau đi gửi thêm cho các cô chú trả nợ.

Nhìn nhiều cô chú mất trắng, họ hoảng loạn khóc và ngất xỉu luôn, thương không cầm lòng được nên hứa với lòng cố gắng cày kiếm tiền giúp thêm cho cô chú để Tết này đỡ lo. Biết ơn các bạn đã yêu thương, ủng hộ, cày view lắm".

Cô đã giải ngân hơn 177 tỷ được các mạnh thường quân cả nước quyên góp - Ảnh: Internet

Thủy Tiên là nghệ sĩ đi đầu trong hoạt động cứu trợ miền Trung đợt bão lũ vừa qua. Cô đã kêu gọi được số tiền hơn 177 tỷ đồng và có hành trình cứu trợ kéo dài 40 ngày giúp người dân chịu thiệt hại nặng nề của thiên tai. Dù có nhiều ý kiến tranh cãi xoay quanh các hoạt động thiện nguyện nhưng việc làm của Thủy Tiên vẫn đáng được hưởng ứng và khen ngợi.

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