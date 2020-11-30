Đăng quang chưa lâu, Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị chê mặt hốc hác, nguyên nhân thật sự gây xót xa

Hậu trường 30/11/2020 16:26

Trước những bình luận chê bai nhan sắc của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Duy Khánh thanh minh giúp đàn em: "Ở ngoài em ấy xinh hơn cả trên ảnh".

Vừa qua, diễn viên Duy Khánh gây chú ý khi đăng tải bức ảnh chụp chung với Hoa hậu Việt Nam 2020 - Đỗ Thị Hà. Bức ảnh này ngay lập tức tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời khen, nhiều người chê bai nàng hậu xứ Thanh vì gương mặt hốc hác, kém xinh so với lúc vừa đăng quang.

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Đỗ Thị Hà bị chê kém sắc trong hình ảnh này - Ảnh: FB

Trước những lời chê bai tiêu cực dành cho Đỗ Thị Hà, Duy Khánh đã lên tiếng thanh minh hộ nàng hậu. Nam diễn viên chia sẻ: "Duy Khánh mong mọi người thông cảm cho bé ấy. Bé ấy có tâm sự với Khánh là kể từ hôm đăng quang đến bây giờ mỗi ngày chỉ ngủ được có vài tiếng, lịch ghi hình và phỏng vấn chồng chất, chưa kể phải chịu nhiều áp lực khi đội trên đầu chiếc vương miện và trách nhiệm cống hiến rất lớn.

Thay vì soi xét, hãy gửi đến Hà những lời động viên thật chân thành để bé ấy vững tin tiếp bước trên con đường đầy chông gai và mệt nhoài sắp tới". Duy Khánh nhấn mạnh: "Ở ngoài em ấy xinh hơn cả trên ảnh và rất đáng yêu mọi người nhé".

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Duy Khánh thanh minh giúp nàng hậu và khẳng định Đỗ Thị Hà ở ngoài rất đẹp - Ảnh: FB
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Cận nhan sắc rạng ngời của Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 - Ảnh: FB

Ngoài ra, không ít dân mạng nghi vấn Duy Khánh cố tình dùng app chỉnh ảnh để "dìm" nhan sắc Đỗ Thị Hà. Về phía nam diễn viên, anh lên tiếng nói rõ: "Có những bình luận ác ý cho rằng Khánh chỉnh ảnh qua app ảo để dìm hàng Hà thì thật quá đáng ý. Khánh rất thiện cảm với Hà vì Hà rất ngoan và lễ phép. Có thể do hình ảnh được chụp ở nơi thiếu ánh sáng nên khi Khánh nâng độ sáng của tấm ảnh post lên thì độ phân giải ảnh có bị giảm chất lượng ít nhiều. Câu cuối, Khánh vẫn khẳng định là Đỗ Hà rất xinh đẹp nha mọi người".

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Từ khóa:   Duy Khánh Hoa hậu Đỗ Thị Hà Tân Hoa hậu Việt Nam 2020

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