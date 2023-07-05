Thực hư Hoa hậu Tiểu Vy được xưng "mỹ nhân ngàn năm có một" nhờ vào gương mặt khí chất hơn tỷ lệ vàng

Hậu trường 05/07/2023 07:21

Cộng đồng mạng không khỏi tò mò liệu Tiểu Vy có thật sự là hoa hậu sở hữu gương mặt hiếm có do đạt chuẩn tỷ lệ vàng nhan sắc hay không.

Kể từ lúc đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Trần Tiểu Vy thường xuyên nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc. Thậm chí, Hoa hậu Mai Phương Thúy đánh giá Tiểu Vy là Hoa hậu Việt Nam đẹp nhất. 

Thực hư Hoa hậu Tiểu Vy được xưng 'mỹ nhân ngàn năm có một' nhờ vào gương mặt khí chất hơn tỷ lệ vàng - Ảnh 1
Trần Tiểu Vy thường xuyên nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc

Trần Tiểu Vy là một trong những nàng hậu có sức ảnh hưởng với giới mộ điệu trong thời gian qua. Thậm chí, cô còn được fan ưu ái đặt cho danh xưng "mỹ nhân ngàn năm có một" bởi ngoại hình xuất sắc. Sở hữu nhan sắc mỹ miều, người đẹp sinh năm 2000 khiến dân tình không khỏi tò mò trước diện mạo sau khi chỉnh theo tỷ lệ vàng. 

Thực hư Hoa hậu Tiểu Vy được xưng 'mỹ nhân ngàn năm có một' nhờ vào gương mặt khí chất hơn tỷ lệ vàng - Ảnh 2
Trần Tiểu Vy được fan ưu ái đặt cho danh xưng "mỹ nhân ngàn năm có một" bởi ngoại hình xuất sắc

Mới đây, một cư dân mạng đã đứng ra điều chỉnh gương mặt của người đẹp dựa trên khung chuẩn này. Tuy sở hữu gương mặt thanh tú, từng đường nét đều vô cùng xuất sắc nhưng Hoa hậu Tiểu Vy vẫn chưa đạt chuẩn tỷ lệ vàng. Chính điều này khiến người hâm mộ không khỏi tò mò. 

Thực hư Hoa hậu Tiểu Vy được xưng 'mỹ nhân ngàn năm có một' nhờ vào gương mặt khí chất hơn tỷ lệ vàng - Ảnh 3
Thực hư Hoa hậu Tiểu Vy được xưng 'mỹ nhân ngàn năm có một' nhờ vào gương mặt khí chất hơn tỷ lệ vàng - Ảnh 4
Gương mặt Trần Tiểu Vy sau khi được chỉnh sửa chuẩn tỷ lệ vàng 

Theo đó, so với gương mặt sau khi đã chỉnh sửa, từng đường nét, ngũ quan của Tiểu Vy không quá nhiều chênh lệch. Tuy nhiên về tổng thể thì nhan sắc của cô nàng quá lạ lẫm với đời thực. 

Thực hư Hoa hậu Tiểu Vy được xưng 'mỹ nhân ngàn năm có một' nhờ vào gương mặt khí chất hơn tỷ lệ vàng - Ảnh 5
Cô là một trong những mỹ nhân hiếm hoi của Vbiz có được kết quả phân tích gương mặt ấn tượng 

Trước đó, người đẹp từng gây xôn xao mạng xã hội khi được một người hâm mộ phân tích gương mặt. Kết quả đạt được, tỷ lệ những đường nét trên khuôn mặt của Tiểu Vy gần như trùng khớp với các chỉ số vàng. Theo đó, cô là một trong những mỹ nhân hiếm hoi của Vbiz có được kết quả ấn tượng như vậy. Không hổ danh là "mỹ nhân ngàn năm có một", Hoa hậu Việt Nam 2018 không làm dân tình thất vọng trước nhan sắc đỉnh cao của mình. 

Thực hư Hoa hậu Tiểu Vy được xưng 'mỹ nhân ngàn năm có một' nhờ vào gương mặt khí chất hơn tỷ lệ vàng - Ảnh 6
Tiểu Vy tự hào được di truyền những nét đẹp từ ba và mẹ

Khi nhận xét về "gương mặt tỷ lệ vàng" của mình, Tiểu Vy cho biết điều khiến cô tự hào hơn chính là được di truyền những nét đẹp từ ba và mẹ. Nàng hậu tâm sự: 'Điều mà Vy tự hào nhất trên gương mặt của mình không phải là có ngũ quan tỷ lệ vàng mà là nhìn vào gương mặt mình sẽ thấy đường nét của bố, của mẹ hiện lên trên đó'.

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