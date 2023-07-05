Thực hư Hoa hậu Tiểu Vy được xưng "mỹ nhân ngàn năm có một" nhờ vào gương mặt khí chất hơn tỷ lệ vàng

Cộng đồng mạng không khỏi tò mò liệu Tiểu Vy có thật sự là hoa hậu sở hữu gương mặt hiếm có do đạt chuẩn tỷ lệ vàng nhan sắc hay không.

Kể từ lúc đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Trần Tiểu Vy thường xuyên nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc. Thậm chí, Hoa hậu Mai Phương Thúy đánh giá Tiểu Vy là Hoa hậu Việt Nam đẹp nhất. Trần Tiểu Vy thường xuyên nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc Trần Tiểu Vy là một trong những nàng hậu có sức ảnh hưởng với giới mộ điệu trong thời gian qua. Thậm chí, cô còn được fan ưu ái đặt cho danh xưng "mỹ nhân ngàn năm có một" bởi ngoại hình xuất sắc. Sở hữu nhan sắc mỹ miều, người đẹp sinh năm 2000 khiến dân tình không khỏi tò mò trước diện mạo sau khi chỉnh theo tỷ lệ vàng.

Trần Tiểu Vy được fan ưu ái đặt cho danh xưng "mỹ nhân ngàn năm có một" bởi ngoại hình xuất sắc Mới đây, một cư dân mạng đã đứng ra điều chỉnh gương mặt của người đẹp dựa trên khung chuẩn này. Tuy sở hữu gương mặt thanh tú, từng đường nét đều vô cùng xuất sắc nhưng Hoa hậu Tiểu Vy vẫn chưa đạt chuẩn tỷ lệ vàng. Chính điều này khiến người hâm mộ không khỏi tò mò. Gương mặt Trần Tiểu Vy sau khi được chỉnh sửa chuẩn tỷ lệ vàng Theo đó, so với gương mặt sau khi đã chỉnh sửa, từng đường nét, ngũ quan của Tiểu Vy không quá nhiều chênh lệch. Tuy nhiên về tổng thể thì nhan sắc của cô nàng quá lạ lẫm với đời thực.

Cô là một trong những mỹ nhân hiếm hoi của Vbiz có được kết quả phân tích gương mặt ấn tượng Trước đó, người đẹp từng gây xôn xao mạng xã hội khi được một người hâm mộ phân tích gương mặt. Kết quả đạt được, tỷ lệ những đường nét trên khuôn mặt của Tiểu Vy gần như trùng khớp với các chỉ số vàng. Theo đó, cô là một trong những mỹ nhân hiếm hoi của Vbiz có được kết quả ấn tượng như vậy. Không hổ danh là "mỹ nhân ngàn năm có một", Hoa hậu Việt Nam 2018 không làm dân tình thất vọng trước nhan sắc đỉnh cao của mình. Tiểu Vy tự hào được di truyền những nét đẹp từ ba và mẹ Khi nhận xét về "gương mặt tỷ lệ vàng" của mình, Tiểu Vy cho biết điều khiến cô tự hào hơn chính là được di truyền những nét đẹp từ ba và mẹ. Nàng hậu tâm sự: 'Điều mà Vy tự hào nhất trên gương mặt của mình không phải là có ngũ quan tỷ lệ vàng mà là nhìn vào gương mặt mình sẽ thấy đường nét của bố, của mẹ hiện lên trên đó'.

Sau tin đồn cặp kè với ông Đặng Lê Nguyên Vũ, hoa hậu Trần Tiểu Vy bất ngờ hé lộ tiêu chí chọn bạn trai! Mới đây, hoa hậu Trần Tiểu Vy đã lên tiếng đính chính về tin đồn cặp kè ông Đặng Lê Nguyên Vũ và hé lộ gu người yêu gây sự chú ý.

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