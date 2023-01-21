Hoa hậu Trần Tiểu Vy có hành động ý nghĩa hỗ trợ công nhân về quê đón Tết

Với mong muốn mang đến nhiều điều ý nghĩa thiết thực đến những người khó khăn trước dịp Tết Nguyên Đán 2023, Hoa hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy đã ấp ủ và thực hiện dự án trao tặng 500 vé xe miễn phí và quà cho 500 công nhân về quê đón Tết.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy triển khai dự án “Tết hạnh phúc” để vận động giúp đỡ các đối tượng khó khăn có được cái Tết an vui và đầm ấm. Một trong những dấu ấn nổi bật của dự án “Tết hạnh phúc” mà hoa hậu Trần Tiểu Vy tâm đắc là chương trình “Những chuyến xe về miền Trung”. Hoa hậu Trần Tiểu Vy được bình chọn "Mỹ nhân của năm 2022". Hoa hậu Trần Tiểu Vy cho biết: “Là một người con miền Trung, hơn ai hết, tôi rất hiểu nổi nhớ nhà và mong muốn được đoàn tụ gia đình trong những dịp quan trọng này. Vì thế tôi muốn dành 500 vé xe và các phần quà thiết thực gửi đến các đồng hương, mang Tết gần hơn đến với mọi người”.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy rạng rỡ tại chương trình "Những chuyến xe về miền Trung". Với dự án Tết Hạnh Phúc - Hoa hậu Tiểu Vy cùng những chuyến xe về miền Trung, sẽ đưa 500 công nhân về miền Trung qua 5 tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. Bên cạnh việc trao tặng 500 vé xe miễn phí cho công nhân về miền Trung, nàng hậu đến từ Quảng Nam còn chu đáo chuẩn bị 500 phần quà. Với dự án Tết Hạnh Phúc - Hoa hậu Tiểu Vy cùng những chuyến xe về miền Trung, sẽ đưa 500 công nhân về miền Trung qua 5 tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên Ngày 14/1, 5 chuyến xe đầu tiên của chương trình “Những chuyến xe về miền Trung” đã khởi hành tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM. Ngày 18/1, tiếp tục 5 chuyến xe khác sẽ đưa công nhân về các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy cho biết: “Tôi chỉ góp một chút sức mọn. Quan trọng nhất là những nhà hảo tâm đã đồng cảm và chung tay chăm lo tết cho những người miền Trung đang lao động xa quê được đoàn tụ mái ấm trước giao thừa”. Hoa hậu Trần Tiểu Vy mừng tuổi cho công nhân trước khi về quê đón Tết. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam cách đây hơn 4 năm, Tiểu Vy là một trong những nàng hậu hiếm hoi vẫn nhận được nhiều sự yêu mến của người hâm mộ, gần nhất cô nàng đã được vinh danh trở thành Mỹ nhân của năm 2022. Không chỉ hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực giải trí như: người mẫu, diễn viên và góp mặt trong nhiều chương trình truyền hình thực tế đình đám, Tiểu Vy còn là một nàng hậu luôn hướng tới những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng khi tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và mang đến những dự án ý nghĩa, thiết thực cho xã hội. Tiểu Vy tặng 500 vé xe miễn phí và quà quà cho 500 công nhân để có thể về quê đón Tết cùng gia đình. Hoa hậu Trần Tiểu Vy sinh năm 2000 tại Hội An. Năm 18 tuổi, Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Tháng 10/2022, hoa hậu Trần Tiểu Vy đã tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Không chỉ làm người mẫu thời trang, hoa hậu Trần Tiểu Vy gần đây có một số vai diễn trong các bộ phim “Tử mẫu Thiên linh cái”, “Chủ tịch giao hàng”... Hoa hậu Trần Tiểu Vy vừa được bình chọn “Mỹ nhân của năm 2022”.

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