Thu Thủy chính thức công khai bạn trai mới sau một năm ly hôn đầy nước mắt

Vài ngày qua, thông tin ca sĩ Thu Thủy đã có bạn trai sau một năm ly hôn thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Theo đó, người đàn ông này lần đầu lộ diện trong tiệc sinh nhật Thu Thủy và gây chú ý với vẻ ngoài điển trai. Tại bữa tiệc, tuy cả hai né chụp ảnh chung nhưng cư dân mạng tinh ý nhận ra anh chàng rất quan tâm con riêng của bạn gái.

Mới đây, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cũng đã chia sẻ loạt ảnh Thu Thủy cùng người yêu xuất hiện bên nhau trong chuyến công tác tại Quy Nhơn. Có thể thấy, cả hai trông khá đẹp đôi và không còn ngại ngùng khi chụp ảnh thân thiết bên nhau. Nhiều người nhận xét, bạn trai mới của Thu Thủy trông đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc. Anh sở hữu với sống mũi cao và đặc biệt là làn da trắng sáng, mịn màng.