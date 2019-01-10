Thu Thủy chính thức công khai bạn trai mới sau một năm ly hôn đầy nước mắt

Sau thời gian giấu kín, Thu Thủy đã thoải mái chụp ảnh tình cảm bên bạn trai mà không còn phải né tránh như trước.
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Vài ngày qua, thông tin ca sĩ Thu Thủy đã có bạn trai sau một năm ly hôn thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Theo đó, người đàn ông này lần đầu lộ diện trong tiệc sinh nhật Thu Thủy và gây chú ý với vẻ ngoài điển trai. Tại bữa tiệc, tuy cả hai né chụp ảnh chung nhưng cư dân mạng tinh ý nhận ra anh chàng rất quan tâm con riêng của bạn gái.
Mới đây, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cũng đã chia sẻ loạt ảnh Thu Thủy cùng người yêu xuất hiện bên nhau trong chuyến công tác tại Quy Nhơn. Có thể thấy, cả hai trông khá đẹp đôi và không còn ngại ngùng khi chụp ảnh thân thiết bên nhau. Nhiều người nhận xét, bạn trai mới của Thu Thủy trông đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc. Anh sở hữu với sống mũi cao và đặc biệt là làn da trắng sáng, mịn màng.
Người yêu tin đồn của Thu Thủy từng nhiều lần tháp tùng người đẹp đến các sự kiện của giới giải trí. Anh sở hữu chiều cao ấn tượng, gu thời trang đẳng cấp và đặc biệt rất ga lăng với người yêu.
Mối quan hệ của cả hai cũng đã bước vào giai đoạn mặn nồng chứ không chỉ mới chớm hẹn hò. Bằng chứng là trên chiếc bánh sinh nhật bạn trai tặng Thu Thủy có ghi dòng như "Bà xã yêu". Tuy nhiên, cho đến hiện tại bà mẹ một con vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin có người yêu mới trên trang cá nhân.