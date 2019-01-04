Một năm sau ly hôn, Thu Thủy hé lộ bạn trai mới đẹp như tài tử

Hậu trường 04/01/2019 17:07

Những hình ảnh trong tiệc sinh nhật Thu Thủy cho thấy nữ ca sĩ đã tìm được tình yêu mới sau một năm ly hôn chồng bằng tuổi.

Mới đây, ca sĩ Thu Thủy bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh được chụp trong tiệc sinh nhật tuổi mới. Cô xúc động cho biết đây là lần đầu tiên dám sống vì bản thân mình sau hơn 30 năm cuộc đời. Điều đáng nói là trong status cảm ơn, Thu Thủy không chỉ nói về bạn bè và người thân mà còn nhắc đến một nhân vật rất đặc biệt "anh". Tuy không chia sẻ thông tin nào về bạn trai bí mật nhưng động thái này cho thấy Thu Thủy đang muốn công khai mối quan hệ mới sau một năm ly hôn chồng cũ.

"30 mấy năm mới dám cho phép bản thân sống vì mình 1 tí! Trân trọng những ai đã bên cạnh trong lúc Thuỷ gặp khó khăn nhất trong cuộc sống! Và những người em, người bạn và anh... đã đồng hành cùng Thuỷ! Trao yêu thương sẽ nhận lại yêu thương. Cảm ơn các em đã luôn đồng hành cùng chị, luôn dành những gì tốt nhất cho chị trong suốt 2 năm. Tình cảm chân thành này sẽ là mãi mãi vô giá!", Thu Thủy viết.

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Thu Thủy khoe ảnh ôm chiếc bánh kem lớn do người yêu tặng trong tiệc sinh nhật - Ảnh: FBNV

Để ý kỹ đoạn video do Thu Thủy đăng tải, khán giả dễ dàng nhận ra dòng chữ được viết trên bánh sinh nhật là "Yêu bà xã". Điều đó cho thấy mối quan hệ của Thu Thủy và người mới đã bước vào giai đoạn mặn nồng chứ không chỉ mới chớm yêu.

Mặt khác, người đàn ông đặc biệt này cũng rất yêu thương con trai riêng của Thu Thủy. Tuy cả hai né tránh thể hiện tình cảm nhưng khoảnh khắc chàng trai bế bé Henry vào lòng đã khiến người hâm mộ hết sức vui mừng. Như vậy là sau một năm đổ vỡ, Thu Thủy đã bước qua nỗi đau quá khứ và đang bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân.

Một năm sau ly hôn, Thu Thủy hé lộ bạn trai mới đẹp như tài tử - Ảnh 2
Người đàn ông điển trai ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái được cho là tình mới của Thu Thủy - Ảnh: FBNV
Một năm sau ly hôn, Thu Thủy hé lộ bạn trai mới đẹp như tài tử - Ảnh 3
Người yêu ôm con trai Thu Thủy vào lòng rất tình cảm - Ảnh: FBNV

Thu Thủy chia sẻ thông tin ly hôn người chồng bằng tuổi vào giữa năm 2017. Theo nữ ca sĩ, nguyên nhân khiến cô "dứt áo ra đi" là vì chồng cũ quá ham chơi, thường xuyên bỏ nhà đi nhiều tháng trời và không hề có trách nhiệm với đứa con trai duy nhất.

Từ ngày ly hôn, Thu Thủy quay trở lại showbiz làm việc kiếm tiền. Dù gặp nhiều khó khăn khi làm mẹ đơn thân nhưng giọng ca Sao em vẫn yêu đã lấy bé Henry làm động lực để cố gắng vượt qua tất cả.

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