Một năm sau ly hôn, Thu Thủy hé lộ bạn trai mới đẹp như tài tử

Mới đây, ca sĩ Thu Thủy bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh được chụp trong tiệc sinh nhật tuổi mới. Cô xúc động cho biết đây là lần đầu tiên dám sống vì bản thân mình sau hơn 30 năm cuộc đời. Điều đáng nói là trong status cảm ơn, Thu Thủy không chỉ nói về bạn bè và người thân mà còn nhắc đến một nhân vật rất đặc biệt "anh". Tuy không chia sẻ thông tin nào về bạn trai bí mật nhưng động thái này cho thấy Thu Thủy đang muốn công khai mối quan hệ mới sau một năm ly hôn chồng cũ.

"30 mấy năm mới dám cho phép bản thân sống vì mình 1 tí! Trân trọng những ai đã bên cạnh trong lúc Thuỷ gặp khó khăn nhất trong cuộc sống! Và những người em, người bạn và anh... đã đồng hành cùng Thuỷ! Trao yêu thương sẽ nhận lại yêu thương. Cảm ơn các em đã luôn đồng hành cùng chị, luôn dành những gì tốt nhất cho chị trong suốt 2 năm. Tình cảm chân thành này sẽ là mãi mãi vô giá!", Thu Thủy viết.