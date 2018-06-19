Khánh Thi tự hứa với lòng sẽ luôn đặt gia đình ở vị trí số 1 sau khi chứng kiến khoảnh khắc Phan Hiển ôm Kubi ngủ vật vờ trên ghế của bệnh viện.
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"Kiện tướng dancesport" Khánh Thi hạ sinh con gái cưng vào sáng 13/6 do bị vỡ ối bất ngờ. Vì chào đời sớm hơn dự kiến 6 tuần nên bé gái chỉ nặng 2,2kg và vẫn đang phải nằm trong lồng kính của bệnh viện. Trong thời gian này, Phan Hiển liên tục phải di chuyển từ Đồng Nai (nơi anh đang thi đấu cùng các học trò) về bệnh viện ở Bình Dương để chăm sóc chu đáo cho hai mẹ con.
Tối 18/6, nam vũ công đã đưa con trai Kubi từ Sài Gòn xuống thăm mẹ và em gái. Mới trò chuyện được một lúc hai bố con đã ôm nhau ngủ say trên ghế salon khiến Khánh Thi vô cùng xót xa. Chứng kiến khoảnh khắc đáng yêu này, "Nữ hoàng dancesport" tự hứa với lòng sẽ luôn đặt gia đình lên vị trí hàng đầu, quan tâm cảm xúc của chồng con nhiều hơn thay vì mãi lo chuyện công tác xã hội.
"Khi anh là chỗ dựa của em, và khi con là tinh thần của mẹ. Nhiều khi em cứ cố gắng hoàn thành công tác xã hội mà đôi khi quên mất cảm xúc của anh và con. Đôi khi vinh quang đầy nước mắt của cuộc đời vận động viên lại bị người ta coi thường và chơi trò bẩn thỉu .
Đèn đã sáng thì gió có thổi mạnh cỡ nào đèn tắt rồi vẫn thắp lên được. Lòng dạ hẹp hòi thì có nới rộng được bao nhiêu nó cũng sẽ tự cắt đi để hẹp lại", Khánh Thi viết.
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