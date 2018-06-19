"Kiện tướng dancesport" Khánh Thi hạ sinh con gái cưng vào sáng 13/6 do bị vỡ ối bất ngờ. Vì chào đời sớm hơn dự kiến 6 tuần nên bé gái chỉ nặng 2,2kg và vẫn đang phải nằm trong lồng kính của bệnh viện. Trong thời gian này, Phan Hiển liên tục phải di chuyển từ Đồng Nai (nơi anh đang thi đấu cùng các học trò) về bệnh viện ở Bình Dương để chăm sóc chu đáo cho hai mẹ con.

Tối 18/6, nam vũ công đã đưa con trai Kubi từ Sài Gòn xuống thăm mẹ và em gái. Mới trò chuyện được một lúc hai bố con đã ôm nhau ngủ say trên ghế salon khiến Khánh Thi vô cùng xót xa. Chứng kiến khoảnh khắc đáng yêu này, "Nữ hoàng dancesport" tự hứa với lòng sẽ luôn đặt gia đình lên vị trí hàng đầu, quan tâm cảm xúc của chồng con nhiều hơn thay vì mãi lo chuyện công tác xã hội.