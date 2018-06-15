Dù đau trào nước mắt khi sinh con, Khánh Thi vẫn cười mãn nguyện vì Phan Hiển làm điều này

Hậu trường 15/06/2018 11:34

Để bà xã Khánh Thi có thể thoải mái nhất sau sinh, Phan Hiển tận tình chăm sóc vợ từng chút một. Nam kiện tướng không ngần ngại làm người “bưng cơm rót nước” cho vợ.

Vượt qua những thị phi của dư luận, cặp đôi lệch tuổi Khánh Thi và Phan Hiển đang nhận được sự quan tâm và ngưỡng mộ của rất nhiều người. Cả hai đang sở hữu tổ ấm hạnh phúc đủ nếp, đủ tẻ khi vừa đón con gái thứ 2 chào đời cách đây 2 ngày.

Tuy nhiên, khác với thời điểm sinh Kubi, lần này vì Khánh Thi vỡ ối đúng vào thời điểm Phan Hiển có lịch thi đấu nên anh không thể túc trực bên vợ và con gái. Song dù bận rộn đến đâu, ông bố 2 con vẫn tranh thủ chút thời gian ít ỏi buổi tối để về chăm sóc vợ và con gái mới sinh.

Ngay khi vào phòng, Phan Hiển lập tức đỡ khánh Thi dậy và chăm sóc tận tình từ việc lớn đến nhỏ, thậm chí bón cho vợ từng ngụm nước. Hành động của nam kiện tướng khiến nhiều chị em "phát hờn".

Dù đau trào nước mắt khi sinh con, Khánh Thi vẫn cười mãn nguyện vì Phan Hiển làm điều này - Ảnh 1
Phan Hiển vào viện thăm vợ khá khuya - Ảnh: Internet
Dù đau trào nước mắt khi sinh con, Khánh Thi vẫn cười mãn nguyện vì Phan Hiển làm điều này - Ảnh 2
Anh nhẹ nhàng dìu bà xã rời khỏi giường - Ảnh: Internet
Dù đau trào nước mắt khi sinh con, Khánh Thi vẫn cười mãn nguyện vì Phan Hiển làm điều này - Ảnh 3
Phan Hiển đỡ bà xã tập đi - Ảnh: Internet
Dù đau trào nước mắt khi sinh con, Khánh Thi vẫn cười mãn nguyện vì Phan Hiển làm điều này - Ảnh 4
Không cần hành động lớn lao, Phan Hiển làm Khánh Thi ấm lòng với hành động này - Ảnh: Internet
Dù đau trào nước mắt khi sinh con, Khánh Thi vẫn cười mãn nguyện vì Phan Hiển làm điều này - Ảnh 5
Cặp đôi cười và trao ánh mắt yêu thương cho nhau - Ảnh: Internet
Dù đau trào nước mắt khi sinh con, Khánh Thi vẫn cười mãn nguyện vì Phan Hiển làm điều này - Ảnh 6
Ông bố trẻ âu yếm hôn vợ để động viên cô chóng khỏe - Ảnh: Internet
Dù đau trào nước mắt khi sinh con, Khánh Thi vẫn cười mãn nguyện vì Phan Hiển làm điều này - Ảnh 7
Khoảnh khắc Phan Hiển vào thăm con gái đang được chăm sóc đặc biệt - Ảnh: Internet

 

Phan Hiển quay clip Khánh Thi trào nước mắt, gượng dậy tập đi sau ca mổ sinh non con gái

Phan Hiển quay clip Khánh Thi trào nước mắt, gượng dậy tập đi sau ca mổ sinh non con gái

"Nữ hoàng dancesport" Khánh Thi dù rất đau đớn sau ca mổ đẻ lần 2 nhưng vẫn gượng dậy tập đi để tránh bị dính ruột.

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