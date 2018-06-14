Phan Hiển quay clip Khánh Thi trào nước mắt, gượng dậy tập đi sau ca mổ sinh non con gái

Hậu trường 14/06/2018 15:16

"Nữ hoàng dancesport" Khánh Thi dù rất đau đớn sau ca mổ đẻ lần 2 nhưng vẫn gượng dậy tập đi để tránh bị dính ruột.

Dù còn ba tuần nữa mới đến ngày dự sinh nhưng Khánh Thi đã phải vào bệnh viện mổ cấp cứu vào tối 13/6. Sự chuyển dạ bất ngờ của "Nữ hoàng dancesport" vào lúc 2h45 sáng khiến người thân vô cùng hoang mang, còn Phan Hiển dù lần thứ 2 làm bố vẫn không tránh khỏi những lúng túng. May mắn thay, sau ít giờ nhập viện thì Khánh Thi đã hạ sinh con gái đầu lòng thành công bằng phương pháp sinh mổ.

Vì sinh non nên công chúa nhỏ chỉ nặng 2,2 kg, hiện vẫn đang được chăm sóc ở lồng kính để đảm bảo sức khỏe. Riêng Khánh Thi vẫn đang nằm ở phòng hồi sức và chưa thể ăn uống được nhiều vì quá đau đớn. Tuy nhiên, mới đây Phan Hiển đã chia sẻ clip bà xã gắng gượng xuống giường tập đi khiến nhiều người xúc động.

Tuy mới mổ đẻ 2 ngày nhưng "Nữ hoàng dancesport" rất chịu khó đi lại để nhanh chóng hồi phục. Được Phan Hiển động viên, bà mẹ hai con gắng bước những bước nặng nề và liên tục lau nước mắt vì vết mổ hoành hành. Dù vậy, khuôn mặt Khánh Thi vẫn ngập tràn hạnh phúc trong lần thứ 2 được cảm nhận giây phút thiêng liêng làm mẹ.

Phan Hiển quay clip Khánh Thi trào nước mắt, gượng dậy tập đi sau ca mổ sinh non con gái - Ảnh 1
Khánh Thi liên tục lau nước mắt, cố gắng tập đi để nhanh chóng bình phục sau ca sinh mổ - Ảnh: Cắt từ clip
Phan Hiển quay clip Khánh Thi trào nước mắt, gượng dậy tập đi sau ca mổ sinh non con gái - Ảnh 2
Phan Hiển quay clip Khánh Thi trào nước mắt, gượng dậy tập đi sau ca mổ sinh non con gái - Ảnh 3
Dù rất đau đớn nhưng Khánh Thi không giấu nỗi niềm hạnh phúc trong lần thứ 2 làm mẹ - Ảnh: Cắt từ clip

Clip Khánh Thi gượng dậy tập đi do ông xã quay lại

Hình ảnh đầu tiên của Khánh Thi sau ca sinh mổ con gái thứ 2, nhìn mà xót xa

Hình ảnh đầu tiên của Khánh Thi sau ca sinh mổ con gái thứ 2, nhìn mà xót xa

Hình ảnh đầu tiên của kiện tướng dancesport Khánh Thi sau một ngày hạ sinh con gái thứ 2 vừa được chia sẻ.

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