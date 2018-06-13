Khánh Thi sinh non con gái chỉ nặng 2,2kg, phải cách ly với bố mẹ

Hậu trường 13/06/2018 11:25

Khánh Thi đã hạ sinh con gái nặng 2,2kg. Em bé sinh non đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, ba mẹ cũng không được vào.

Theo nội dung vừa được đăng tải trên trang cá nhân của Phan Hiển, anh và bà xã khá bất ngờ khi được gặp con gái sớm hơn dự kiến. Theo chẩn đoán thì phải đến giữa tháng 7, Khánh Thi mới đến ngày dự sinh. Tuy nhiên, Khánh Thi đã vỡ ối vào nửa đêm và được người thân đưa vào bệnh viện. Sáng nay (13/6), cặp đôi hạnh phúc chào đón con gái thứ 2 ra đời bằng phương pháp sinh mổ.

Khánh Thi sinh non con gái chỉ nặng 2,2kg, phải cách ly với bố mẹ - Ảnh 1
Phan Hiển ở bệnh viện lúc nửa đêm vì bà xã có dấu hiệu sinh - Ảnh: FBNV

Trao đổi với chúng tôi, Phan Hiển cho biết vì thai nhi ra đời sớm khoảng 5 đến 6 tuần so với ngày dự sinh nên em bé chỉ nặng 2,2kg. Ông xã Khánh Thi hiện đang rất lo lắng cho sức khỏe của con gái. Em bé sinh non nên phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt để bác sĩ và y tá theo dõi, ba mẹ cũng không được vào.

Về phía Khánh Thi, hiện tại cô đã được chuyển đến phòng hồi sức và khoảng 4 tiếng sau bác sĩ mới thông báo tình hình sức khỏe của mẹ.

Khánh Thi sinh non con gái chỉ nặng 2,2kg, phải cách ly với bố mẹ - Ảnh 2
Phan Hiển đang vô cùng lo lắng vì em bé sinh non - Ảnh: FBNV

Khánh Thi sinh non con gái chỉ nặng 2,2kg, phải cách ly với bố mẹ - Ảnh 3

Khánh Thi sinh non con gái chỉ nặng 2,2kg, phải cách ly với bố mẹ - Ảnh 4
Bên dưới bài viết, nhiều người chúc mừng gia đình chào đón thành viên mới - Ảnh: FBNV

 

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