Khánh Thi sinh non con gái chỉ nặng 2,2kg, phải cách ly với bố mẹ

Khánh Thi đã hạ sinh con gái nặng 2,2kg. Em bé sinh non đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, ba mẹ cũng không được vào.

Theo nội dung vừa được đăng tải trên trang cá nhân của Phan Hiển, anh và bà xã khá bất ngờ khi được gặp con gái sớm hơn dự kiến. Theo chẩn đoán thì phải đến giữa tháng 7, Khánh Thi mới đến ngày dự sinh. Tuy nhiên, Khánh Thi đã vỡ ối vào nửa đêm và được người thân đưa vào bệnh viện. Sáng nay (13/6), cặp đôi hạnh phúc chào đón con gái thứ 2 ra đời bằng phương pháp sinh mổ.

Phan Hiển ở bệnh viện lúc nửa đêm vì bà xã có dấu hiệu sinh - Ảnh: FBNV

Trao đổi với chúng tôi, Phan Hiển cho biết vì thai nhi ra đời sớm khoảng 5 đến 6 tuần so với ngày dự sinh nên em bé chỉ nặng 2,2kg. Ông xã Khánh Thi hiện đang rất lo lắng cho sức khỏe của con gái. Em bé sinh non nên phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt để bác sĩ và y tá theo dõi, ba mẹ cũng không được vào.

Về phía Khánh Thi, hiện tại cô đã được chuyển đến phòng hồi sức và khoảng 4 tiếng sau bác sĩ mới thông báo tình hình sức khỏe của mẹ.

Phan Hiển đang vô cùng lo lắng vì em bé sinh non - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài viết, nhiều người chúc mừng gia đình chào đón thành viên mới - Ảnh: FBNV

Trớ trêu, Khánh Thi khoe ảnh gia đình hạnh phúc nhưng dân mạng cứ ngỡ là 3 mẹ con Vì Phan Hiển diện đồ quá trẻ, lại thêm chuyện ít tuổi hơn vợ nên ai nhìn vào cũng nhầm đây là anh trai của Kubi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khanh-thi-sinh-non-con-gai-chi-nang-2-2kg-phai-cach-ly-voi-bo-me-286415.html