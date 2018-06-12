Khánh Thi ôm bụng bầu khóc nghẹn, kể hết sự thật về cuộc sống hôn nhân với Phan Hiển

Nhắc lại những áp lực khi bị gia đình cấm cản chuyện yêu đương, Khánh Thi liên tục khóc nấc dù đang mang bầu con thứ 2 với Phan Hiển.

Tuy cách nhau cả một con Giáp nhưng nhiều năm qua, Khánh Thi và Phan Hiển đã chứng minh tình yêu không phân biệt tuổi tác. Họ chưa có đám cưới chính thức nhưng đã đăng ký kết hôn và có tới gần 5 năm mặn nồng bên nhau. Sau khi kết hôn, "Nữ hoàng dancesport" dường như ngày càng đẹp hơn vì luôn được chồng trẻ quan tâm, chiều chuộng hết lòng. Hiện tại, người đẹp đang mang thai con thứ 2 và sắp đến ngày lâm bồn.

Mới đây, cặp vợ chồng nổi tiếng lần đầu tiên trải lòng về mối tình nhiều sóng gió trong chương trình Là vợ phải thế. Trước đây, nhiều người không ngại chỉ trích khi biết Khánh Thi có thai với học trò kém 12 tuổi. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng chính những áp lực từ dư luận đã khiến"Nữ hoàng dancesport suýt sinh non, ra vào bệnh viện liên tục trong suốt thời gian mang thai Kubi. Khánh Thi và Phan Hiển xúc động khi trải lòng về khoảng thời gian yêu nhau trắc trở - Ảnh: Internet Khánh Thi kể lại rằng, thời điểm đó cô và Phan Hiển bị gia đình hai bên cấm gặp nhau. Thậm chí, mẹ Khánh Thi còn nghĩ rằng con gái mình sẽ phải sống cô độc hoặc làm mẹ đơn thân suốt đời. Dù đã mang bầu với Phan Hiển nhưng "Nữ hoàng dancesport" suýt từ bỏ tình yêu vì không nổi chịu áp lực từ gia đình cộng thêm sự soi mói của người đời.

May mắn thay, Phan Hiển luôn ở bên cạnh động viên và cho Khánh Thi niềm tin để bước tiếp. Chính tình yêu to lớn và sự chân thành của bố Kubi đã cảm hóa Khánh Thi, giúp cô vượt qua tâm bão dư luận và hạ sinh con trai đầu lòng khỏe mạnh. Nhắc lại quá khứ buồn tủi, Khánh Thi nhiều lần bật khóc ngay trên sóng truyền hình. Còn ông xã kém 12 tuổi thì ân cần nắm tay vợ đồng viên khiến nhiều người xúc động. Clip Khánh Thi bật khóc trong chương trình Là vợ phải thế Để có được hạnh phúc như ngày hôm nay, Khánh Thi và Phan Hiển đã phải nếm trải rất nhiều cay đắng - Ảnh: Internet Khánh Thi sẽ sinh con thứ 2 vào tháng 7 tới - Ảnh: Internet Hạnh phúc ngọt ngào của Khánh Thi khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

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