Trớ trêu, Khánh Thi khoe ảnh gia đình hạnh phúc nhưng dân mạng cứ ngỡ là 3 mẹ con

Hậu trường 05/06/2018 11:06

Vì Phan Hiển diện đồ quá trẻ, lại thêm chuyện ít tuổi hơn vợ nên ai nhìn vào cũng nhầm đây là anh trai của Kubi.

Tròn 3 năm sau khi đón con trai đầu lòng, gia đình Khánh Thi - Phan Hiển lại rục rịch chuẩn bị đón thêm thiên thần nhỏ thứ 2. Hiện taị, "Nữ hoàng dancesport" đang ở tháng thứ 8 của thai kỳ nhưng vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ đáng ngưỡng mộ. 

Mới đây, cặp đôi lệch tuổi đã thực hiện bộ ảnh gia đình hạnh phúc nhân dịp Khánh Thi sắp đến ngày lâm bồn. Trong những khoảnh khắc vui tươi, cả gia đình thể hiện những cử chỉ tình cảm hết nấc như mẹ hôn con, chồng hôn bụng bầu của vợ cực đáng yêu.

Tuy nhiên, do Phan Hiển diện đồ quá nhí nhảnh nên nhiều người nhìn vào cứ ngỡ họ là mẹ con chứ không phải vợ chồng. Trong khi "Nữ hoàng dancesport" khoe dáng với những mẫu đầm sexy, trang điểm quyến rũ thì Phan Hiển lại chọn những bộ yếm trẻ trung như thanh niên mới lớn. Do đó, khi nam vũ công đứng chụp ảnh cùng Kubi, nhiều cư dân mạng lầm tưởng họ là hai con trai của Khánh Thi.

Trớ trêu, Khánh Thi khoe ảnh gia đình hạnh phúc nhưng dân mạng cứ ngỡ là 3 mẹ con - Ảnh 1
Khánh Thi - Phan Hiển tươi cười hạnh phúc bên con trai - Ảnh: Internet
Trớ trêu, Khánh Thi khoe ảnh gia đình hạnh phúc nhưng dân mạng cứ ngỡ là 3 mẹ con - Ảnh 2
Tuy nhiên, Phan Hiển diện đồ quá trẻ nên nhiều người ngỡ anh là con trai của vợ - Ảnh: Internet
Trớ trêu, Khánh Thi khoe ảnh gia đình hạnh phúc nhưng dân mạng cứ ngỡ là 3 mẹ con - Ảnh 3
Phan Hiển thua Khánh Thi 12 tuổi, lại sở hữu gương mặt non nớt nên trông không khác gì anh trai của Kubi - Ảnh: Internet
Trớ trêu, Khánh Thi khoe ảnh gia đình hạnh phúc nhưng dân mạng cứ ngỡ là 3 mẹ con - Ảnh 4
Gia đình nhỏ chụp nhiều kiểu ảnh dễ thương, tình tứ - Ảnh: Internet
Trớ trêu, Khánh Thi khoe ảnh gia đình hạnh phúc nhưng dân mạng cứ ngỡ là 3 mẹ con - Ảnh 5
Trớ trêu, Khánh Thi khoe ảnh gia đình hạnh phúc nhưng dân mạng cứ ngỡ là 3 mẹ con - Ảnh 6
Nhiều người khuyên Phan Hiển nên chọn đồ đứng đắn hơn để tránh dìm hàng vợ - Ảnh: Internet
Trớ trêu, Khánh Thi khoe ảnh gia đình hạnh phúc nhưng dân mạng cứ ngỡ là 3 mẹ con - Ảnh 7
Trớ trêu, Khánh Thi khoe ảnh gia đình hạnh phúc nhưng dân mạng cứ ngỡ là 3 mẹ con - Ảnh 8
Trớ trêu, Khánh Thi khoe ảnh gia đình hạnh phúc nhưng dân mạng cứ ngỡ là 3 mẹ con - Ảnh 9
Kubi nhà Khánh Thi càng lớn càng thông minh và điển trai - Ảnh: Internet
Trớ trêu, Khánh Thi khoe ảnh gia đình hạnh phúc nhưng dân mạng cứ ngỡ là 3 mẹ con - Ảnh 10
Khánh Thi - Phan Hiển sẽ đón con thứ hai vào tháng tới - Ảnh: Internet

 

 Clip hậu trường chụp ảnh của Khánh Thi - Phan Hiển

Trước ngày lâm bồn, Khánh Thi vén áo khoe bụng bầu cực đáng yêu

Trước ngày lâm bồn, Khánh Thi vén áo khoe bụng bầu cực đáng yêu

Khánh Thi đã cùng ông xã Phan Hiển và con trai thực hiện bộ hình bầu trước ngày sinh nở đang cận kề.

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