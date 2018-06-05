Trớ trêu, Khánh Thi khoe ảnh gia đình hạnh phúc nhưng dân mạng cứ ngỡ là 3 mẹ con

Vì Phan Hiển diện đồ quá trẻ, lại thêm chuyện ít tuổi hơn vợ nên ai nhìn vào cũng nhầm đây là anh trai của Kubi.
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Tròn 3 năm sau khi đón con trai đầu lòng, gia đình Khánh Thi - Phan Hiển lại rục rịch chuẩn bị đón thêm thiên thần nhỏ thứ 2. Hiện taị, "Nữ hoàng dancesport" đang ở tháng thứ 8 của thai kỳ nhưng vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ đáng ngưỡng mộ.
Mới đây, cặp đôi lệch tuổi đã thực hiện bộ ảnh gia đình hạnh phúc nhân dịp Khánh Thi sắp đến ngày lâm bồn. Trong những khoảnh khắc vui tươi, cả gia đình thể hiện những cử chỉ tình cảm hết nấc như mẹ hôn con, chồng hôn bụng bầu của vợ cực đáng yêu.
Tuy nhiên, do Phan Hiển diện đồ quá nhí nhảnh nên nhiều người nhìn vào cứ ngỡ họ là mẹ con chứ không phải vợ chồng. Trong khi "Nữ hoàng dancesport" khoe dáng với những mẫu đầm sexy, trang điểm quyến rũ thì Phan Hiển lại chọn những bộ yếm trẻ trung như thanh niên mới lớn. Do đó, khi nam vũ công đứng chụp ảnh cùng Kubi, nhiều cư dân mạng lầm tưởng họ là hai con trai của Khánh Thi.
Clip hậu trường chụp ảnh của Khánh Thi - Phan Hiển