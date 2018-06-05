Trớ trêu, Khánh Thi khoe ảnh gia đình hạnh phúc nhưng dân mạng cứ ngỡ là 3 mẹ con

Tròn 3 năm sau khi đón con trai đầu lòng, gia đình Khánh Thi - Phan Hiển lại rục rịch chuẩn bị đón thêm thiên thần nhỏ thứ 2. Hiện taị, "Nữ hoàng dancesport" đang ở tháng thứ 8 của thai kỳ nhưng vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ đáng ngưỡng mộ.

Mới đây, cặp đôi lệch tuổi đã thực hiện bộ ảnh gia đình hạnh phúc nhân dịp Khánh Thi sắp đến ngày lâm bồn. Trong những khoảnh khắc vui tươi, cả gia đình thể hiện những cử chỉ tình cảm hết nấc như mẹ hôn con, chồng hôn bụng bầu của vợ cực đáng yêu.