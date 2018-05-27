Thời điểm này, em bé đã khá lớn nên vòng 2 của cô rất nặng nề, thậm chí có những lúc không thể di chuyển. Đặc biệt, thai nhi còn thích đạp và nhoi trong bụng mẹ khiến Khánh Thi rất đau đớn, đôi lúc dễ cáu giận.

Trên trang Facebook cá nhân, Khánh Thi vừa đăng tải dòng trạng thái nhiều cảm xúc chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại của cô và em bé ở tuần thứ 32 của thai kỳ. “Nữ hoàng dancesport” tâm sự, bên cạnh niềm hạnh phúc lớn lao vì sắp được gặp thiên thần nhỏ thì đây cũng là giai đoạn vô cùng khó khăn với cô.

Hình ảnh bụng bầu nặng nề vừa được cô cập nhật - Ảnh: FBNV

Nguyên văn dòng trạng thái đầy cảm xúc của Khánh Thi: "Bây giờ đang là tuần thứ 32 của bầu. Em bé nặng lên và di chuyển vô cùng khó khăn. Em bé có thể thích đạp, nhoi, làm bụng đau. Cứ sáng là đi lại bình thường, chỉ khi ngồi thẳng lưng hay nóng quá là khó thở. Tầm 5 giờ chiều đến tối là không thể đi lại. Bụng trĩu nặng như vác cả ngàn cân. Vừa đi khom khom, dễ cáu.

Nhưng bầu vẫn hành động. Nhìn lại chặng đường ngắn nhất chứ không kể lể dài dòng từ 2009 cho đến nay. Bầu đang làm gì cho khiêu vũ thể thao tại nước nhà vậy. Đôi khi không muốn đam mê, cố gắng trở nên vô nghĩa. Đã có lúc tự lủi thủi, bỏ mặc và tự ái nhiều lắm. Vì không phải ai cũng hiểu. Thôi thì không được công nhận cũng sẽ an ủi rằng, không làm cho cộng đồng thì cho ông xã vậy. Dìm hàng vợ tới bến. Có đôi lúc nản lắm vì nhiều chuyện xung quanh. Rất mong sau này sẽ có những người tiếp bước mình. Vì không muốn đơn độc để rồi tắt ngấm".