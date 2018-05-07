Mang thai ở tháng thứ 8, Khánh Thi không ngại vác bụng bầu to tướng đi ăn vỉa hè cùng chồng con

Gia đình kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển vừa có kỳ nghỉ dưỡng vui vẻ tại Vũng Tàu sau thời gian bận rộn.
- Khánh Thi bất ngờ khoe Nguyệt "thảo mai" của "Phía trước là bầu trời" là bạn thân 25 năm
- 'Nguyệt thảo mai' bỗng dưng nổi rần rần, Khánh Thi gây choáng khi tiết lộ mối quan hệ này
Sau thời gian bận rộn cho giải khiêu vũ, vợ chồng kiện tướng dancesport tranh thủ thời gian cùng con trai đi nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu. Bà xã Phan Hiển chia sẻ đây là chuyến đi nhằm mục đích chúc mừng cho thành công của giải Khiêu vũ thể thao CK mở rộng quốc tế 2018.
Trên trang Facebook cá nhân, Khánh Thi vừa chia sẻ hình ảnh đi dạo phố và ăn khuya vui vẻ cùng chồng con tại Vũng Tàu. “Nữ hoàng dancesport” viết: “Kubi thích đi đâu là hai vợ chồng đều chiều chàng hết đó, ngồi vỉa hè ăn vặt đón chút gió biển ở Vũng Tàu”.