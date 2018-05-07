Mang thai ở tháng thứ 8, Khánh Thi không ngại vác bụng bầu to tướng đi ăn vỉa hè cùng chồng con

Gia đình kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển vừa có kỳ nghỉ dưỡng vui vẻ tại Vũng Tàu sau thời gian bận rộn.

Sau thời gian bận rộn cho giải khiêu vũ, vợ chồng kiện tướng dancesport tranh thủ thời gian cùng con trai đi nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu. Bà xã Phan Hiển chia sẻ đây là chuyến đi nhằm mục đích chúc mừng cho thành công của giải Khiêu vũ thể thao CK mở rộng quốc tế 2018.

Trên trang Facebook cá nhân, Khánh Thi vừa chia sẻ hình ảnh đi dạo phố và ăn khuya vui vẻ cùng chồng con tại Vũng Tàu. “Nữ hoàng dancesport” viết: “Kubi thích đi đâu là hai vợ chồng đều chiều chàng hết đó, ngồi vỉa hè ăn vặt đón chút gió biển ở Vũng Tàu”.

Gia đình Khánh Thi đi chơi tại Vũng Tàu - Ảnh: FBNV



Khánh Thi lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con - Ảnh: FBNV

Bụng bầu nặng nề, kiện tướng dancesport vẫn không ngại đi ngắm cảnh đêm - Ảnh: FBNV

Từ khi bà xã có thai, Phan Hiển luôn cố gắng phụ giúp vợ chăm sóc Kubi - Ảnh: FBNV

Bà mẹ trẻ thoải mái thưởng thức các món ăn vỉa hè - Ảnh: FBNV

Chưa tròn 3 tuổi nhưng con trai đầu lòng nhà kiện tướng dancesport đã rất lanh lợi và đáng yêu - Ảnh: FBNV

Ở tháng thứ 8 của thai kỳ, Khánh Thi khiến dân tình đỏ mặt khi diện bikini 2 mảnh khoe bụng bầu to tướng Thân hình trở nên đầy đặn hơn rất nhiều khi bước vào tháng thứ 8 của thai kỳ nhưng Khánh Thi vẫn tự tin diện bikini 2 mảnh khoe thân hình bốc lửa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mang-thai-o-thang-thu-8-khanh-thi-khong-ngai-vac-bung-bau-to-tuong-di-an-via-he-cung-chong-con-281715.html