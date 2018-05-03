'Nguyệt thảo mai' bỗng dưng nổi rần rần, Khánh Thi gây choáng khi tiết lộ mối quan hệ này

Ít ai ngờ, diễn viên Hà Hương (đóng vai Nguyệt trong Phía trước là bầu trời) và Khánh Thi là cặp bạn thân suốt 25 năm qua.

Sau gần 17 năm lên sóng, bộ phim Phía trước là bầu trời bỗng dưng hot trở lại trong mấy ngày gần đây. Khắp nơi trên các diễn đàn đều bàn tán sôi nổi về dàn diễn viên ngày ấy và bây giờ. Nhân vật được chú ý nhiều nhất ở thời điểm hiện tại chính là cô Nguyệt đanh đá, lắm chiêu trò do diễn viên Hà Hương thủ vai. Ánh mắt của Nguyệt trong 'Phía trước là bầu trời' trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên cộng đồng mạng suốt mấy ngày qua - Ảnh: Internet Nếu trước đây, Nguyệt bị ghét vì tính cách khó ưa, xảo quyệt, gian dối thì giờ đây chính những yếu tố đó lại giúp cô gái này chiếm trọn cảm tình của khán giả. Trên mạng xã hội, cộng đồng fan thế hệ 8X, 9X đời đầu tích cực đặt cho Nguyệt những cái tên thú vị như Nguyệt thảo mai, Nguyệt thông minh...vv.

Trong lúc mọi người đang đổ dồn sự chú ý về bộ phim này thì mới đây, Khánh Thi cũng đã lên tiếng về mối quan hệ đặc biệt với diễn viên Hà Hương. Theo đó, "Nữ hoàng dancesport" chia sẻ ảnh chụp chung với "Nguyệt thảo mai" và khẳng họ đã chơi thân suốt 25 năm qua. Trong một chuyến công tác và gặp lại nhau ở thủ đô, bà xã Phan Hiển và tỏ ra ngạc nhiên khi cô bạn của mình bỗng dưng nổi tiếng. Khánh Thi và Hà Hương là bạn thân suốt 25 năm qua - Ảnh: FBNV “Cô bạn chẳng thân đến 25 năm rồi. Bỗng người ta đặt tên nó là “Thánh thảo mai” chỉ bởi vì ai đó đào mộ lên được trích đoạn nó đóng trong “Phía trước là bầu trời” từ 17 năm trước. Hai đứa hàn huyên hỉ hả vì đùa với nhau rằng: Ủa , mày nổi tiếng thế à?”, Khánh Thi viết.

Qua tìm hiểu, Khánh Thi và Hà Hương là bạn cùng quê, cùng lớn lên với niềm đam mê môn nghệ thuật múa. Cả hai chơi thân với nhau từ nhỏ và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Khi trưởng thành, Khánh Thi Nam tiến và tạo dựng sự nghiệp ở TPHCM, sau đó lập gia đình với Phan Hiển. Còn Hà Hương chọn lựa hướng đi trầm lặng hơn nơi thủ đô Hà Nội. Nữ diễn viên lập gia đình năm 2008 với một cán bộ ngân hàng, hiện tại đã là mẹ của hai nhóc tì xinh xắn. Tuy đã rời xa hào quang điện ảnh nhưng Hà Hương rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, cô cho đó là sự thành công trong việc lựa chọn của mình. Khánh Thi lập gia đình với Phan Hiển, chuẩn bị đón thêm em bé thứ 2 - Ảnh: FBNV Hà Hương hạnh phúc bên gia đình nhỏ - Ảnh: FBNV

Tìm ra Facebook của Thương trong Phía trước là bầu trời, ai cũng 'bội thực' mắt khi nhìn thấy điều này Diễn viên vào vai Thương trong 'Phía trước là bầu trời' có tài nấu nướng và trình bày món ăn hấp dẫn như một đầu bếp chính hiệu khiến ai cũng 'ngả mũ bái phục'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguyet-thao-mai-bong-dung-noi-ran-ran-khanh-thi-gay-choang-khi-tiet-lo-moi-quan-he-nay-281171.html