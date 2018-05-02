Tìm ra Facebook của Thương trong Phía trước là bầu trời, ai cũng 'bội thực' mắt khi nhìn thấy điều này

Diễn viên vào vai Thương trong 'Phía trước là bầu trời' có tài nấu nướng và trình bày món ăn hấp dẫn như một đầu bếp chính hiệu khiến ai cũng 'ngả mũ bái phục'.
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Khán giả yêu mến bộ phim Phía trước là bầu trời chắc hẳn chưa thể nào quên nhật vật Thương - một cô gái hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ và chiếm trọn tình cảm của cả xóm trọ. Thương tốt nghiệp ngành tiếng Trung, giỏi giang xinh đẹp nhưng lận đận trong quá trình tìm việc làm. Cô phải làm thêm đủ thứ nghề như phục vụ nhà hàng, gia sư... để trang trải cuộc sống.
Người vào vai này chính là Thu Nga, một diễn viên tay ngang có niềm đam mê rất lớn với môn nghệ thuật múa. Sau nhiều năm phát sóng bộ phim, Thu Nga trở về công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ và chọn lựa cuộc sống bình yên bên chồng con. Cô hiện là mẹ của hai cô con gái xinh xắn nhưng vẫn được ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp tươi trẻ, mặn mà.
Khi không hoạt động ở sân khấu kịch và múa, Thu Nga là một người phụ nữ đảm đang trong gia đình. Nữ diễn viên có niềm đam mê ẩm thực và khiếu trang trí món ăn rất đẹp mắt.
Tìm vào trang Facebook của bà mẹ hai con, khán giả vô cùng bất ngờ trước những bức ảnh đẹp long lanh do nữ diễn viên chụp lại các bữa ăn. Có thể nói, Thu nga là một người phụ nữ đa tài, dù trên sân khấu hay ngoài đời thì chị cũng luôn biết cách làm cho cuộc sống của mình trở nên thú vị.