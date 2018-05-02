Tìm ra Facebook của Thương trong Phía trước là bầu trời, ai cũng 'bội thực' mắt khi nhìn thấy điều này

Khán giả yêu mến bộ phim Phía trước là bầu trời chắc hẳn chưa thể nào quên nhật vật Thương - một cô gái hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ và chiếm trọn tình cảm của cả xóm trọ. Thương tốt nghiệp ngành tiếng Trung, giỏi giang xinh đẹp nhưng lận đận trong quá trình tìm việc làm. Cô phải làm thêm đủ thứ nghề như phục vụ nhà hàng, gia sư... để trang trải cuộc sống.

Nhân vật Thương hiền lành trong Phía trước là bầu trời - Ảnh: Internet

Người vào vai này chính là Thu Nga, một diễn viên tay ngang có niềm đam mê rất lớn với môn nghệ thuật múa. Sau nhiều năm phát sóng bộ phim, Thu Nga trở về công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ và chọn lựa cuộc sống bình yên bên chồng con. Cô hiện là mẹ của hai cô con gái xinh xắn nhưng vẫn được ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp tươi trẻ, mặn mà.