Ở tháng thứ 8 của thai kỳ, Khánh Thi khiến dân tình đỏ mặt khi diện bikini 2 mảnh khoe bụng bầu to tướng

Hậu trường 06/05/2018 09:21

Thân hình trở nên đầy đặn hơn rất nhiều khi bước vào tháng thứ 8 của thai kỳ nhưng Khánh Thi vẫn tự tin diện bikini 2 mảnh khoe thân hình bốc lửa.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Khánh Thi vừa đăng tải hình ảnh cùng ông xã Phan Hiển và con trai đi chơi vui vẻ. Kèm theo đó, kiện tướng dancesport còn đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng.

Khánh Thi viết: “Đời cho ta rất nhiều trải nghiệm, thử thách. Ta cố gắng để có tiền bạc, hạnh phúc và tìm tương lai tốt nhất. Có một điều là khi ta chợt ngưng lại sẽ cảm thấy rằng gia đình dù giàu hay nghèo, dù hạnh phúc hay khốn khó. Thì có bao giờ ta chịu nhường nhau, chia sẻ yêu thương cho con cái để thấy rằng mọi hàn gắn đều có thể nếu ta trân trọng nhau”.

Ở tháng thứ 8 của thai kỳ, Khánh Thi khiến dân tình đỏ mặt khi diện bikini 2 mảnh khoe bụng bầu to tướng - Ảnh 1
Khánh Thi đi chơi vui vẻ và thoải mái bên chồng con - Ảnh: FBNV

Được biết, Khánh Thi hiện đang mang thai con thứ 2 ở tháng thứ 8 nên thân hình cô thay đổi nhiều. Đặc biệt, vòng 2 của bà xã Phan Hiển đã khá lớn. Dù vậy, khi diện bikini 2 mảnh, chân dài này vẫn khiến chị em xuýt xoa, ngưỡng mộ với làn da trắng ngần của mình.

Ở tháng thứ 8 của thai kỳ, Khánh Thi khiến dân tình đỏ mặt khi diện bikini 2 mảnh khoe bụng bầu to tướng - Ảnh 2
Dễ dàng nhận ra, vóc dáng của bà mẹ trẻ thay đổi khá nhiều - Ảnh: FBNV

Ở tháng thứ 8 của thai kỳ, Khánh Thi khiến dân tình đỏ mặt khi diện bikini 2 mảnh khoe bụng bầu to tướng - Ảnh 3

Ở tháng thứ 8 của thai kỳ, Khánh Thi khiến dân tình đỏ mặt khi diện bikini 2 mảnh khoe bụng bầu to tướng - Ảnh 4
Khánh Thi tự tin khoe bụng bầu lớn trước công chúng - Ảnh: FBNV
Ở tháng thứ 8 của thai kỳ, Khánh Thi khiến dân tình đỏ mặt khi diện bikini 2 mảnh khoe bụng bầu to tướng - Ảnh 5
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