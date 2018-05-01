Chia sẻ khoảnh khắc được ông xã hôn ngọt ngào, Khánh Thi vô tình để lộ giới tính con thứ 2

Ở tháng thứ 7 của thai kỳ, Khánh Thi khiến người hâm mộ thích thú khi bất ngờ tiết lộ giới tính con thứ 2 sau thời gian dài giữ bí mật.
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Chuyện tình lệch tuổi của Khánh Thi và Phan Hiển từng chịu không ít sự chỉ trích của dư luận. Song hiện tại, cặp đôi khiến nhiều người phải trầm trồ, ngưỡng mộ về cuộc sống hạnh phúc, trọn vẹn của mình.
Sau trái ngọt đầu tiên là cậu con trai đáng yêu, vợ chồng Phan Hiển sắp chào đón thiên thần thứ hai của gia đình. Sau thời gian dài giữ bí mật giới tính của em bé, mới đây trên trang Facebook cá nhân, Khánh Thi bất ngờ tiết lộ con thứ 2 là một “công chúa”.
“Mới ngủ dậy sau những ngày bận rộn. Chọn ở Hà Nội thêm 2 ngày rồi về nhà.
Bầu sau khi làm việc thì hôm nay nhấc bụng đi lại với vận tốc 5 km/1 giờ.
Giờ chờ đón công chúa của ba mẹ chào đời..."
Ngoài ra, “Nữ hoàng dancesport” cũng chia sẻ thêm về tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Ở tháng thứ 7 của thai kỳ, bà xã Phan Hiển than hay đói buổi đêm và thèm ăn nhiều món hơn trước.