Chia sẻ khoảnh khắc được ông xã hôn ngọt ngào, Khánh Thi vô tình để lộ giới tính con thứ 2

Chuyện tình lệch tuổi của Khánh Thi và Phan Hiển từng chịu không ít sự chỉ trích của dư luận. Song hiện tại, cặp đôi khiến nhiều người phải trầm trồ, ngưỡng mộ về cuộc sống hạnh phúc, trọn vẹn của mình.

Sau trái ngọt đầu tiên là cậu con trai đáng yêu, vợ chồng Phan Hiển sắp chào đón thiên thần thứ hai của gia đình. Sau thời gian dài giữ bí mật giới tính của em bé, mới đây trên trang Facebook cá nhân, Khánh Thi bất ngờ tiết lộ con thứ 2 là một “công chúa”.