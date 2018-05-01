Chia sẻ khoảnh khắc được ông xã hôn ngọt ngào, Khánh Thi vô tình để lộ giới tính con thứ 2

Hậu trường 01/05/2018 09:39

Ở tháng thứ 7 của thai kỳ, Khánh Thi khiến người hâm mộ thích thú khi bất ngờ tiết lộ giới tính con thứ 2 sau thời gian dài giữ bí mật.

Chuyện tình lệch tuổi của Khánh Thi và Phan Hiển từng chịu không ít sự chỉ trích của dư luận. Song hiện tại, cặp đôi khiến nhiều người phải trầm trồ, ngưỡng mộ về cuộc sống hạnh phúc, trọn vẹn của mình.

Sau trái ngọt đầu tiên là cậu con trai đáng yêu, vợ chồng Phan Hiển sắp chào đón thiên thần thứ hai của gia đình. Sau thời gian dài giữ bí mật giới tính của em bé, mới đây trên trang Facebook cá nhân, Khánh Thi bất ngờ tiết lộ con thứ 2 là một “công chúa”.

Chia sẻ khoảnh khắc được ông xã hôn ngọt ngào, Khánh Thi vô tình để lộ giới tính con thứ 2 - Ảnh 1
Khánh Thi tiết lộ, em bé thứ 2 là một 'công chúa' - Ảnh: FBNV

“Mới ngủ dậy sau những ngày bận rộn. Chọn ở Hà Nội thêm 2 ngày rồi về nhà.

Bầu sau khi làm việc thì hôm nay nhấc bụng đi lại với vận tốc 5 km/1 giờ.

Giờ chờ đón công chúa của ba mẹ chào đời..."

Chia sẻ khoảnh khắc được ông xã hôn ngọt ngào, Khánh Thi vô tình để lộ giới tính con thứ 2 - Ảnh 2
Khánh Thi được Phan Hiển yêu chiều hết mực khi đang mang thai - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, “Nữ hoàng dancesport” cũng chia sẻ thêm về tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Ở tháng thứ 7 của thai kỳ, bà xã Phan Hiển than hay đói buổi đêm và thèm ăn nhiều món hơn trước.

Chia sẻ khoảnh khắc được ông xã hôn ngọt ngào, Khánh Thi vô tình để lộ giới tính con thứ 2 - Ảnh 3
Mang thai ở tuổi 37, bà xã Phan Hiển vẫn lộ rõ sự trẻ trung và tươi trẻ - Ảnh: FBNV

Chia sẻ khoảnh khắc được ông xã hôn ngọt ngào, Khánh Thi vô tình để lộ giới tính con thứ 2 - Ảnh 4

Chia sẻ khoảnh khắc được ông xã hôn ngọt ngào, Khánh Thi vô tình để lộ giới tính con thứ 2 - Ảnh 5
Người hâm mộ gửi lời chúc mừng khi gia đình Khánh Thi và Phan Hiển sắp chào đón con gái - Ảnh: FBNV
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Khánh Thi - Phan Hiển là cặp đôi "đũa lệch" trong làng giải trí Việt. Sau bao nhiêu sóng gió từ gia đình lẫn dư luận, cuối cùng cặp kiện tướng dancesport đã ở chung nhà.

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