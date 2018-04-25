Khánh Thi nhận được 'cơn mưa' lời khen khi tự tin khoe bụng bầu 7 tháng vượt mặt

Hậu trường 25/04/2018 14:03

Bà bầu Khánh Thi khiến không ít fan muốn “rụng tim” khi tự tin khoe nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời dù đang mang thai ở tháng thứ 7.

Mới đây trên trang cá nhân, “Nữ hoàng dancesport” Khánh Thi lại một lần nữa khiến chị em phát hờn vì nhan sắc xinh đẹp của mình. Ở tháng thứ 7 của thai kỳ, bà xã Phan Hiển vẫn rất tự tin diện trang phục thoải mái khoe gương mặt rạng ngời, trẻ trung.

Khánh Thi nhận được 'cơn mưa' lời khen khi tự tin khoe bụng bầu 7 tháng vượt mặt - Ảnh 1
Khánh Thi tự tin tạo dáng trước ống kính - Ảnh: FBNV 
Khánh Thi nhận được 'cơn mưa' lời khen khi tự tin khoe bụng bầu 7 tháng vượt mặt - Ảnh 2
Bà xã Phan Hiển chia sẻ: 'Bầu thì bầu nhưng vẫn phải đẹp các mẹ nhỉ' - Ảnh: FBNV

Vẻ ngoài rạng ngời và tràn đầy sức sống của Khánh Thi dù bụng bầu to tướng khiến nhiều người tin rằng sự chăm sóc tận tình và chu đáo của Phan Hiển đã giúp cô có một thai kỳ vô cùng nhẹ nhàng và vui vẻ.  

Khánh Thi nhận được 'cơn mưa' lời khen khi tự tin khoe bụng bầu 7 tháng vượt mặt - Ảnh 3
Cô nàng khiến nhiều chị em phát hờn với sự rạng rỡ cuốn hút của mình - Ảnh: FBNV
Khánh Thi nhận được 'cơn mưa' lời khen khi tự tin khoe bụng bầu 7 tháng vượt mặt - Ảnh 4
Khánh Thi đang mang thai em bé thứ 2 ở tháng thứ 7 - Ảnh: FBNV
Khánh Thi nhận được 'cơn mưa' lời khen khi tự tin khoe bụng bầu 7 tháng vượt mặt - Ảnh 5
Cô nàng thoải mái tận hưởng cuộc sống - Ảnh: FBNV
Khánh Thi nhận được 'cơn mưa' lời khen khi tự tin khoe bụng bầu 7 tháng vượt mặt - Ảnh 6
'Nữ hoàng dancesport' vẫn tự tin diện áo hai dây sải bước trên phố - Ảnh: FBNV
Khánh Thi nhận được 'cơn mưa' lời khen khi tự tin khoe bụng bầu 7 tháng vượt mặt - Ảnh 7
Bụng bầu của cô đã lộ rõ - Ảnh: FBNV
Bà bầu Khánh Thi tức sôi máu khi hình ảnh của mình bị sử dụng trái phép

Bà bầu Khánh Thi tức sôi máu khi hình ảnh của mình bị sử dụng trái phép

Khánh Thi cho biết đây không phải là lần đầu tiên cô rơi vào trường hợp bị sử dụng hình ảnh khi đã hết hợp đồng.

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