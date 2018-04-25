Khánh Thi nhận được 'cơn mưa' lời khen khi tự tin khoe bụng bầu 7 tháng vượt mặt

Bà bầu Khánh Thi khiến không ít fan muốn “rụng tim” khi tự tin khoe nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời dù đang mang thai ở tháng thứ 7.
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Mới đây trên trang cá nhân, “Nữ hoàng dancesport” Khánh Thi lại một lần nữa khiến chị em phát hờn vì nhan sắc xinh đẹp của mình. Ở tháng thứ 7 của thai kỳ, bà xã Phan Hiển vẫn rất tự tin diện trang phục thoải mái khoe gương mặt rạng ngời, trẻ trung.
Vẻ ngoài rạng ngời và tràn đầy sức sống của Khánh Thi dù bụng bầu to tướng khiến nhiều người tin rằng sự chăm sóc tận tình và chu đáo của Phan Hiển đã giúp cô có một thai kỳ vô cùng nhẹ nhàng và vui vẻ.