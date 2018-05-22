Kết thúc tình yêu 11 năm và có gia đình riêng, Chí Anh bất ngờ làm điều này với Khánh Thi

Chí Anh và Khánh Thi từng là đôi trai tài gái sắc nhận được nhiều sự yêu mến của công chúng. Tưởng chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi vàng trong làng dancesport sẽ có kết thúc đẹp nhưng rồi cả hai lại đường ai nấy đi sau 11 năm gắn bó trong sự tiếc nuối của khán giả.

Hình ảnh đáng nhớ của Khánh Thi và Chí Anh một thời - Ảnh: Internet

Vượt qua những sóng gió trong quá khứ, hiện tại cả Chí Anh và Khánh Thi đều có cuộc sống riêng vô cùng hạnh phúc. Trong khi Khánh Thi đang sống vui vẻ bên chồng trẻ kém 12 tuổi Phan Hiển và sắp chào đón con thứ 2 thì Chí Anh cũng ấm êm bên vợ đẹp con ngoan.