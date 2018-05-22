Kết thúc tình yêu 11 năm và có gia đình riêng, Chí Anh bất ngờ làm điều này với Khánh Thi

Hậu trường 22/05/2018 17:03

Hành động bất ngờ của Chí Anh với “Nữ hoàng dancesport” Khánh Thi mới đây khiến người hâm mộ không khỏi vui mừng.

Chí Anh và Khánh Thi từng là đôi trai tài gái sắc nhận được nhiều sự yêu mến của công chúng. Tưởng chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi vàng trong làng dancesport sẽ có kết thúc đẹp nhưng rồi cả hai lại đường ai nấy đi sau 11 năm gắn bó trong sự tiếc nuối của khán giả.

Kết thúc tình yêu 11 năm và có gia đình riêng, Chí Anh bất ngờ làm điều này với Khánh Thi - Ảnh 1
Hình ảnh đáng nhớ của Khánh Thi và Chí Anh một thời - Ảnh: Internet

Vượt qua những sóng gió trong quá khứ, hiện tại cả Chí Anh và Khánh Thi đều có cuộc sống riêng vô cùng hạnh phúc. Trong khi Khánh Thi đang sống vui vẻ bên chồng trẻ kém 12 tuổi Phan Hiển và sắp chào đón con thứ 2 thì Chí Anh cũng ấm êm bên vợ đẹp con ngoan.

Kết thúc tình yêu 11 năm và có gia đình riêng, Chí Anh bất ngờ làm điều này với Khánh Thi - Ảnh 2
Chí Anh đang sống hạnh phúc bên bà xã kém 20 tuổi trẻ đẹp - Ảnh: FBNV
Kết thúc tình yêu 11 năm và có gia đình riêng, Chí Anh bất ngờ làm điều này với Khánh Thi - Ảnh 3
Tổ ấm bình yên của Khánh Thi và Phan Hiển - Ảnh: FBNV
Kết thúc tình yêu 11 năm và có gia đình riêng, Chí Anh bất ngờ làm điều này với Khánh Thi - Ảnh 4
Khánh Thi đang chuẩn bị chào đón thành viên thứ 4 của gia đình - Ảnh: FBNV

Tới thời điểm hiện tại, cặp đôi dường như đã bỏ qua mọi khúc mắc trong quá khứ và xem nhau như bạn bè. Mới đây, Chí Anh còn bất ngờ tag tên bạn gái cũ Khánh Thi khi nhắc lại kỷ niệm cùng ngồi ghế giám khảo cách đây 6 năm. Hành động của nam kiện tướng khiến người hâm mộ không khỏi vui mừng vì tình bạn đẹp của cả hai.

Kết thúc tình yêu 11 năm và có gia đình riêng, Chí Anh bất ngờ làm điều này với Khánh Thi - Ảnh 5
Hành động của nam kiện tướng chứng tỏ anh và bạn gái cũ vẫn xem nhau như những người bạn thân thiết - Ảnh: FBNV

 

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