Kết thúc tình yêu 11 năm và có gia đình riêng, Chí Anh bất ngờ làm điều này với Khánh Thi

Hành động bất ngờ của Chí Anh với “Nữ hoàng dancesport” Khánh Thi mới đây khiến người hâm mộ không khỏi vui mừng.
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Chí Anh và Khánh Thi từng là đôi trai tài gái sắc nhận được nhiều sự yêu mến của công chúng. Tưởng chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi vàng trong làng dancesport sẽ có kết thúc đẹp nhưng rồi cả hai lại đường ai nấy đi sau 11 năm gắn bó trong sự tiếc nuối của khán giả.
Vượt qua những sóng gió trong quá khứ, hiện tại cả Chí Anh và Khánh Thi đều có cuộc sống riêng vô cùng hạnh phúc. Trong khi Khánh Thi đang sống vui vẻ bên chồng trẻ kém 12 tuổi Phan Hiển và sắp chào đón con thứ 2 thì Chí Anh cũng ấm êm bên vợ đẹp con ngoan.
Tới thời điểm hiện tại, cặp đôi dường như đã bỏ qua mọi khúc mắc trong quá khứ và xem nhau như bạn bè. Mới đây, Chí Anh còn bất ngờ tag tên bạn gái cũ Khánh Thi khi nhắc lại kỷ niệm cùng ngồi ghế giám khảo cách đây 6 năm. Hành động của nam kiện tướng khiến người hâm mộ không khỏi vui mừng vì tình bạn đẹp của cả hai.