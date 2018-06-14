Hình ảnh đầu tiên của Khánh Thi sau ca sinh mổ con gái thứ 2, nhìn mà xót xa

Hình ảnh đầu tiên của kiện tướng dancesport Khánh Thi sau một ngày hạ sinh con gái thứ 2 vừa được chia sẻ.
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Sáng 13/6, khán giả khá bất ngờ khi nhận được thông tin nữ kiện tướng dancesport Khánh Thi đã hạ sinh con gái. Theo chẩn đoán thì giữa tháng 7 bà xã Phan Hiển mới đến ngày dự sinh, tuy nhiên vì có dấu hiệu vỡ ối sớm nên bác sĩ đã yêu cầu mổ đẻ. Ra đời sớm khoảng 5 đến 6 tuần nên em bé chỉ nặng 2,2kg và phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Về phía Khánh Thi, sau một ngày tịnh dưỡng, hiện tại sức khỏe của bà mẹ hai con đã ổn định và có thể đi lại nhẹ nhàng trong phòng.
Nhìn vào hình ảnh vừa được đăng tải trên trang cá nhân của Phan Hiển, nhiều người không khỏi xót xa. Dù vết mổ vẫn còn rất đau nhưng Khánh Thi vẫn cố đứng dậy và chụp hình để người hâm mộ yên tâm về tình hình sức khỏe của mình.