Hình ảnh đầu tiên của Khánh Thi sau ca sinh mổ con gái thứ 2, nhìn mà xót xa

Hình ảnh đầu tiên của kiện tướng dancesport Khánh Thi sau một ngày hạ sinh con gái thứ 2 vừa được chia sẻ.

Sáng 13/6, khán giả khá bất ngờ khi nhận được thông tin nữ kiện tướng dancesport Khánh Thi đã hạ sinh con gái. Theo chẩn đoán thì giữa tháng 7 bà xã Phan Hiển mới đến ngày dự sinh, tuy nhiên vì có dấu hiệu vỡ ối sớm nên bác sĩ đã yêu cầu mổ đẻ. Ra đời sớm khoảng 5 đến 6 tuần nên em bé chỉ nặng 2,2kg và phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Hiện tại gia đình Khánh Thi và Phan Hiển đã đủ nếp, đủ tẻ - Ảnh: FBNV

Về phía Khánh Thi, sau một ngày tịnh dưỡng, hiện tại sức khỏe của bà mẹ hai con đã ổn định và có thể đi lại nhẹ nhàng trong phòng.

Hình ảnh mới nhất của Khánh Thi sau sinh được Phan Hiển chia sẻ - Ảnh: FBNV

Nhìn vào hình ảnh vừa được đăng tải trên trang cá nhân của Phan Hiển, nhiều người không khỏi xót xa. Dù vết mổ vẫn còn rất đau nhưng Khánh Thi vẫn cố đứng dậy và chụp hình để người hâm mộ yên tâm về tình hình sức khỏe của mình.

Người hâm mộ không ngừng gửi lời chúc mừng đến vợ chồng kiện tướng dancesport - Ảnh: FBNV

Có lẽ áp lực công việc và tâm lý khi sắp làm mẹ đã khiến Khánh Thi có dấu hiệu vỡ ối sớm - Ảnh: FBNV

Khánh Thi sinh non con gái chỉ nặng 2,2kg, phải cách ly với bố mẹ Khánh Thi đã hạ sinh con gái nặng 2,2kg. Em bé sinh non đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, ba mẹ cũng không được vào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-dau-tien-cua-khanh-thi-sau-ca-sinh-mo-con-gai-thu-2-nhin-ma-xot-xa-286531.html