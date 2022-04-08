"Thay áo mới” cho cổ nhạc, NSND Bạch Tuyết ra mắt sản phẩm "đầu tay": Màn kết hợp đầy ăn ý với giọng ca trẻ Hoàng Dũng khiến dân tình càng thêm thích thú

NSND Bạch Tuyết được thế hệ cùng thời lẫn thế hệ trẻ trong giới ngưỡng mộ và nể trọng, bởi học vị cao, lối tư duy âm nhạc có tiếp thu, chọn lọc và bắt kịp thời đại. Cô từng chia sẻ trong nhiều bài phỏng vấn mong muốn mang cải lương đến gần khán giả trẻ, hòa chung hơi thở của thời đại.

Những năm qua, NSND Bạch Tuyết có bước đi đầy sáng tạo trong âm nhạc. Hàng loạt hit của ca sĩ trẻ được cô phối lại theo “style” vọng cổ được nghe nhiều nhất trên mạng xã hội. Gần đây nhất là “Mang tiền về cho mẹ” của ca-nhạc sĩ Đen Vâu. Ca khúc “hot trend” dịp tết đã được giọng ca “Lá sầu riêng” cover kết hợp ca trù ở đoạn đầu, giữ 95% phần lời ở bản gốc và chỉ thêm thắt vài từ để phù hợp với giai điệu vọng cổ.

Cô Ba Bạch Tuyết làm mới ca khúc "Mang tiền về cho mẹ - Ảnh: Chụp màn hình Ca khúc được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả. Chính chủ Đen Vâu cũng bày tỏ niềm hạnh phúc và biết ơn khi được giọng ca u70 yêu mến và mang đến màu sắc mới cho sản phẩm của mình. Đen Vâu gửi lời biết ơn đến NSND Bạch Tuyết - Ảnh: Chụp màn hình Cô ba Bạch Tuyết cũng đáp lại sự ngưỡng mộ của thế hệ đi trước dành cho thế hệ trẻ, cũng như sự học hỏi về kỹ thuật viết nhạc của rapper Đen Vâu.

NSND Bạch Tuyết thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho nam rapper - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, những ca khúc từng "làm mưa làm gió" trên BXH âm nhạc như: "Em gái mưa", "Hoa nở không màu", "Lạc trôi", "Ông bà anh", "Người lạ ơi"…cũng được chọn mặt gửi vàng trong danh sách “cổ nhạc mới” của cô. Được đông đảo khán giả đón nhận và gây sốt không thua gì bản gốc. MV nhạc trẻ theo phong cách cô Bạch Tuyết - Ảnh: Chụp màn hình Nối tiếp “mơ ước” mang cải lương đến gần thệ hệ trẻ, tối 6/4, NSND Bạch Tuyết cho ra mắt “sản phẩm cổ-nhạc hiện-đại đầu tay” được chắp bút bởi nhạc sĩ triệu view Hứa Kim Tuyền. Ca khúc “Về nghe mẹ ru” là sự kết hợp đầy “ăn ý” của cô Ba cùng ca sĩ trẻ Hoàng Dũng và rapper 14 Casper. Sự kết hợp mới lạ của "hai mẹ con" Bạch Tuyêt và Hoàng Dũng - Ảnh: Chụp màn hình Bài hát nói về tâm sự của một người con xa quê, mang nhiều nỗi niềm ưu tư khi chưa có được thành tựu trong cuộc sống. NSND Bạch Tuyết hát một đoạn theo điệu lý con sáo, thể hiện tâm tư của người mẹ trông ngóng con trở về. Rapper 14 Casper cũng góp giọng trong sản phẩm này thông qua đoạn rap ở giữa bài. Ấn tượng nhất là một đoạn vọng cổ đầy cố gắng của "chàng trai gốc Bắc "Hoàng Dũng khi lần đầu tiên hát thể loại nhạc mang đậm chất miền Tây Nam Bộ. Hiện tại, ca khúc đã trở thành xu hướng trên mạng xã hội, được đông đảo khán giả đón nhận. Khán giả mong chờ những sản phẩm “cổ nhạc mới” tiếp theo của NSND Bạch Tuyết.

NSND Bạch Tuyết trải lòng về chuyện nghề, tiết lộ nguyên nhân của 3 lần tự tử Mới đây, NSND Bạch Tuyết đã có dịp tham gia một chương trình truyền hình và chia sẻ về bản thân cũng như những câu chuyện trong suốt quá trình theo đuổi con đường nghệ thuật.

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