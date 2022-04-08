"Thay áo mới” cho cổ nhạc, NSND Bạch Tuyết ra mắt sản phẩm "đầu tay": Màn kết hợp đầy ăn ý với giọng ca trẻ Hoàng Dũng khiến dân tình càng thêm thích thú

Hậu trường 08/04/2022 17:19

NSND Bạch Tuyết được thế hệ cùng thời lẫn thế hệ trẻ trong giới ngưỡng mộ và nể trọng, bởi học vị cao, lối tư duy âm nhạc có tiếp thu, chọn lọc và bắt kịp thời đại. Cô từng chia sẻ trong nhiều bài phỏng vấn mong muốn mang cải lương đến gần khán giả trẻ, hòa chung hơi thở của thời đại.

Những năm qua, NSND Bạch Tuyết có bước đi đầy sáng tạo trong âm nhạc. Hàng loạt hit của ca sĩ trẻ được cô phối lại theo “style” vọng cổ được nghe nhiều nhất trên mạng xã hội.

Gần đây nhất là “Mang tiền về cho mẹ” của ca-nhạc sĩ Đen Vâu. Ca khúc “hot trend” dịp tết đã được giọng ca “Lá sầu riêng” cover kết hợp ca trù ở đoạn đầu, giữ 95% phần lời ở bản gốc và chỉ thêm thắt vài từ để phù hợp với giai điệu vọng cổ.

'Thay áo mới” cho cổ nhạc, NSND Bạch Tuyết ra mắt sản phẩm 'đầu tay': Màn kết hợp đầy ăn ý với giọng ca trẻ Hoàng Dũng khiến dân tình càng thêm thích thú - Ảnh 1
Cô Ba Bạch Tuyết làm mới ca khúc "Mang tiền về cho mẹ - Ảnh: Chụp màn hình

Ca khúc được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả. Chính chủ Đen Vâu cũng bày tỏ niềm hạnh phúc và biết ơn khi được giọng ca u70 yêu mến và mang đến màu sắc mới cho sản phẩm của mình.

'Thay áo mới” cho cổ nhạc, NSND Bạch Tuyết ra mắt sản phẩm 'đầu tay': Màn kết hợp đầy ăn ý với giọng ca trẻ Hoàng Dũng khiến dân tình càng thêm thích thú - Ảnh 2
Đen Vâu gửi lời biết ơn đến NSND Bạch Tuyết  - Ảnh: Chụp màn hình

Cô ba Bạch Tuyết cũng đáp lại sự ngưỡng mộ của thế hệ đi trước dành cho thế hệ trẻ, cũng như sự học hỏi về kỹ thuật viết nhạc của rapper Đen Vâu.

'Thay áo mới” cho cổ nhạc, NSND Bạch Tuyết ra mắt sản phẩm 'đầu tay': Màn kết hợp đầy ăn ý với giọng ca trẻ Hoàng Dũng khiến dân tình càng thêm thích thú - Ảnh 3
NSND Bạch Tuyết thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho nam rapper - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, những ca khúc từng "làm mưa làm gió" trên BXH âm nhạc như: "Em gái mưa", "Hoa nở không màu", "Lạc trôi", "Ông bà anh", "Người lạ ơi"…cũng được chọn mặt gửi vàng trong danh sách “cổ nhạc mới” của cô. Được đông đảo khán giả đón nhận và gây sốt không thua gì bản gốc.

'Thay áo mới” cho cổ nhạc, NSND Bạch Tuyết ra mắt sản phẩm 'đầu tay': Màn kết hợp đầy ăn ý với giọng ca trẻ Hoàng Dũng khiến dân tình càng thêm thích thú - Ảnh 4
MV nhạc trẻ theo phong cách cô Bạch Tuyết - Ảnh: Chụp màn hình

 Nối tiếp “mơ ước” mang cải lương đến gần thệ hệ trẻ, tối 6/4, NSND Bạch Tuyết cho ra mắt “sản phẩm cổ-nhạc hiện-đại đầu tay” được chắp bút bởi nhạc sĩ triệu view Hứa Kim Tuyền. Ca khúc Về nghe mẹ ru là sự kết hợp đầy “ăn ý” của cô Ba cùng ca sĩ trẻ Hoàng Dũng và rapper 14 Casper.

'Thay áo mới” cho cổ nhạc, NSND Bạch Tuyết ra mắt sản phẩm 'đầu tay': Màn kết hợp đầy ăn ý với giọng ca trẻ Hoàng Dũng khiến dân tình càng thêm thích thú - Ảnh 5
Sự kết hợp mới lạ của "hai mẹ con" Bạch Tuyêt và Hoàng Dũng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài hát nói về tâm sự của một người con xa quê, mang nhiều nỗi niềm ưu tư khi chưa có được thành tựu trong cuộc sống. NSND Bạch Tuyết hát một đoạn theo điệu lý con sáo, thể hiện tâm tư của người mẹ trông ngóng con trở về. Rapper 14 Casper cũng góp giọng trong sản phẩm này thông qua đoạn rap ở giữa bài. Ấn tượng nhất là một đoạn vọng cổ đầy cố gắng của "chàng trai gốc Bắc "Hoàng Dũng khi lần đầu tiên hát thể loại nhạc mang đậm chất miền Tây Nam Bộ.

Hiện tại, ca khúc đã trở thành xu hướng trên mạng xã hội, được đông đảo khán giả đón nhận. Khán giả mong chờ những sản phẩm “cổ nhạc mới” tiếp theo của NSND Bạch Tuyết.

NSND Bạch Tuyết trải lòng về chuyện nghề, tiết lộ nguyên nhân của 3 lần tự tử

NSND Bạch Tuyết trải lòng về chuyện nghề, tiết lộ nguyên nhân của 3 lần tự tử

Mới đây, NSND Bạch Tuyết đã có dịp tham gia một chương trình truyền hình và chia sẻ về bản thân cũng như những câu chuyện trong suốt quá trình theo đuổi con đường nghệ thuật.

Xem thêm
Từ khóa:   NSND Bạch Tuyết Hoàng Dũng Về nghe mẹ ru

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?