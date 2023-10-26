Thanh Hà bị giảm thị lực phải lên bàn mổ: Phương Uyên túc trực không rời, các hoạt động nghệ thuật phải tạm hoãn

Ca phẫu thuật mắt của Thanh Hà không có trở ngại, song do nữ ca sĩ có phần "nhát gan" nên khóc và lo lắng nhiều.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều 26/10, nhạc sĩ Phương Uyên cho biết thời gian qua, mắt của ca sĩ Thanh Hà bị kém nên nữ ca sĩ phải phẫu thuật nhằm cải thiện thị lực. Cụ thể, do thị lực của Thanh Hà chỉ còn 40% nên hôm nay khi kiểm tra, sức khỏe đạt yêu cầu thì Thanh Hà tiến hành mổ. Hiện nữ ca sĩ đã mổ một mắt, mắt còn lại thì sau khi sức khỏe ổn định mới tính tiếp.

Sau khi mổ mắt, Thanh Hà yêu dành thời gian nghỉ ngơi Ca phẫu thuật mắt của Thanh Hà không có trở ngại, song do nữ ca sĩ có phần "nhát gan" nên khóc và lo lắng nhiều. Ngoài ra, việc phẫu thuật mắt cũng không ảnh hưởng đến các sinh hoạt khác của Thanh Hà. Tuy nhiên, bác sĩ cũng dặn dò Thanh Hà không được hoạt động mạnh, làm việc nặng, tránh nước cũng như không được trang điểm. Vậy nên các hoạt động nghệ thuật cũng tạm hoãn. Hiện tại, sau khi mổ mắt, giọng ca Sợ yêu dành thời gian nghỉ ngơi. Nhạc sĩ Phương Uyên luôn túc trực bên cạnh, chăm sóc cho nữ ca sĩ.

Nhạc sĩ Phương Uyên luôn túc trực bên cạnh, chăm sóc cho nữ ca sĩ Thanh Hà sinh năm 1969, được yêu mến qua các ca khúc: Tàn tro, Mong manh tình về, Sợ yêu... Ngoài sự nghiệp ca hát, cô còn được chú ý bởi chuyện tình với nhạc sĩ Phương Uyên (SN 1970) - tác giả các ca khúc quen thuộc như Sài Gòn cô tiên năm 2000, Mẹ yêu... Thanh Hà và Phương Uyên quen biết nhau từ lâu, song đến khi cả 2 đều ngoài 50, trải qua không ít cuộc tình dang dở thì mới gặp gỡ, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống và niềm đam mê âm nhạc. Từ đó, tình cảm của cặp đôi dần nảy nở. Tháng 9/2022, cặp đôi tổ chức lễ cưới ở Mỹ. Từ đó đến nay, ca sĩ Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên thường xuyên di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam để hoạt động nghệ thuật.

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